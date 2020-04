Consejos para chequear y cuidar la audición desde casa

Aunque no hay nada que sustituya la revisión por un profesional de la audición, MED-EL, empresa líder en soluciones auditivas, propone audiometrías interactivas online para que las personas puedan tener aproximación de su nivel de audición. Una de las situaciones que se desprenden de la cuarentena es la imposibilidad de asistir a turnos médicos para realizarse chequeos rutinarios. Por este motivo, es importante que podamos cuidar la audición desde casa, evitando la exposición a ruidos fuertes y haciendo tests online, si tenemos dudas acerca de nuestra salud auditiva. ¿Qué es una prueba auditiva online? Se trata de una serie de preguntas sencillas que ayudan a evaluar el nivel de audición de las personas en su vida cotidiana. ¿Le resulta fácil comunicarse en conversaciones cara a cara cuando no hay ruido?, ¿puede escuchar películas o conferencias con facilidad? ¿Y escuchar bien a través del teléfono?, son algunas de las preguntas que comprende esta prueba auditiva. Por otro lado, MED-EL también ofrece el cuestionario LittlEARS, destinado a aquellos padres, madres o tutores que estén preocupados por la salud auditiva de niños de entre 6 y 36 meses de edad. Algunos consejos para cuidar la audición Ahora más que nunca, es importante que tomemos los recaudos necesarios para prevenir futuras afecciones en los oídos. Es por ello que la Licenciada en Fonoaudiología Micaela Constanzo, Team Leader del departamento clínico de MED-EL, brinda algunos consejos sobre prácticas cotidianas que ayudan a cuidar nuestra salud auditiva: - Si bien con el aislamiento social se incrementa el uso de ciertos dispositivos destinados al entretenimiento, es importante tomar consciencia acerca del buen manejo de éstos, midiendo la intensidad de los reproductores de música, así como también el volumen de la TV y la radio, para que no dañen nuestros oídos. - Se recomienda evitar la exposición a ruidos de elevada intensidad y usar protección auditiva si se trabaja en ambientes ruidosos. - Tener especial cuidado con la salud auditiva de los bebés, apartándolos de los parlantes y protegiendo sus oídos cuando sea necesario. - No se recomienda usar hisopo, ya que si se introduce de manera errónea en el canal auditivo, podría ocasionar problemas de audición temporarios.



Consejos para chequear y cuidar la audición desde casa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar