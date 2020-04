La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Separan el triage de la guardia del Hospital a la espera del pico de la pandemia







Desde este lunes, los pacientes con fiebre, tos o falta de aire deberán ingresar por un sector diferente a los demás, anticiparon desde la Secretaría de Salud del Municipio. El Hospital Municipal San José se sigue preparando para enfrentar el pico de la pandemia de Coronavirus y desde este lunes los pacientes con fiebre, tos, dolor de garganta o problemas para respirar tendrán que ingresar a la guardia por un lugar diferente al resto. Como parte de las medidas que se dispusieron para estar listos para esta emergencia sanitaria, se dividió el triage de la guardia delimitando un acceso para los pacientes que podrían tener síntomas que se equiparan con el Covid-19 (quienes seguirán ingresando por la calle Jacob) y otro diferente para quienes no presentan esta sintomatología (quienes deberán acceder por calle Alberti). "Es importante que los vecinos respeten esto para extremar las medidas de prevención entre quienes deben asistir a la guardia", destacaron desde la Secretaría de Salud. Esta medida se suma a otras que se vienen tomando en las últimas semanas como la suspensión de las operaciones programadas y la cancelación de turnos de especialistas. "Estamos ante una situación atípica y mientras dure la crisis debemos reducir al mínimo la circulación de gente dentro de nuestro hospital", resaltaron desde Salud. También, recordaron, se dividió la atención en los centros de salud entre aquellos que atienden a pacientes sanos y otros que solo atienden a enfermos.

Los pacientes que no tengan síntomas de coronavirus y concurran al hospital San José por otra dolencia, deben ingresar por la entrada de la calle Alberti y no por la guardia de Jacob.





Los pacientes con síntomas que se equiparan con el Covid-19 seguirán ingresando por Jacob

