SAME: bajaron los accidentes, pero crecieron las urgencias médicas

La cuarentena alteró el funcionamiento del principal servicio de emergencia ambulatoria de la ciudad. La cuarentena obligatoria motivada por la pandemia de Covid-19 recluyó a los vecinos al interior de sus hogares, dejó vacíos los salones de clases y bajó las persianas de la mayoría de los comercios. En gran medida, el pulso de la actividad lo dio la calle, con menos motos, autos y camiones circulando de aquí para allá. Pero el escenario desolador tuvo su revés positivo: un descenso en la cantidad de accidentes de tránsito. Pero a su vez el aislamiento social mandatorio incrementó el número de urgencias médicas particulares, por lo que el servicio SAME no pudo relajarse en ningún momento y ahora, desde su nueva base en calle Salmini, sigue igual de alerta que en otros tiempos. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, en febrero se registraron 80 despliegues de SAME por accidentes de tránsito contra 62 en el mes de marzo, que en su día 19 vio ralentizada la actividad a partir de la cuarentena declarada por el presidente Alberto Fernández. Así, la caída intermensual fue del 22,5%. Por el contrario, con la gente en sus casas y el miedo creciente al coronavirus, se dispararon las asistencias de urgencias médicas, que pasaron de 471 en febrero a 626 en marzo, una suba en el orden del 24,76 por ciento. Desde el Municipio le explicaron a La Auténtica Defensa que si mientras el SAME está para atender emergencias y urgencias médicas, no debe involu-crarse en el tratamiento de casos sospechosos de Covid-19, por lo que solicitaron a los vecinos responsabilidad: si hay síntomas compatibles aunque leves, aislarse y manejarlos en casa, y si surgen complicaciones respiratorias, movilizarse por sus propios medios al centro médico de consulta habitual. De todas formas, se puso a disposición una guardia médica en la línea telefónica 107 del SAME, que establece un protocolo de actuación para evaluar consultas e identificar posibles infecciones. Los profesionales que charlan con el vecino implementan un seguimiento y, en caso de ser necesario, se deriva a uno de los centros de salud para continuar por consultorio externo. Esto trajo aparejado una importante disminución de concurrencia de vecinos tanto al Hospital Municipal San José como a las clínicas privadas, con el riesgo que conlleva en etapa de contagio comunitario. Horas atrás, el intendente el Abella conversó con el personal que a diario atiende las llamadas de la línea 107 y se interiorizó en el protocolo de actuación que llevan adelante frente al coronavirus, destacando su labor frente a una crisis inédita a nivel local y global. Hoy el SAME funciona en su flamante base de calle Salmini, donde posee instalaciones cómodas para su personal -compuesto por médicos y enfermeros que trabajan en turnos de 24 horas- y una mejor ubicación para desplegar sus tres ambulancias. En tiempos de pandemia es necesario como nunca.

El SAME funciona en su flamante base de calle Salmini, inaugurada recientemente, con instalaciones cómodas para su personal





El Intendente se interiorizó en el protocolo de actuación que llevan adelante desde la Mesa de Enlace. AGRADECEN A LA FAMILIA CRUGNALE POR HABER PRESTADO SU CASA PARA EL SAME Tras haber inaugurado esta semana el nuevo Centro de Operaciones, el intendente Sebastián Abella le agradeció a la familia Crugnale por haber prestado su casa para que funcione el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Desde sus inicios y durante dos años, la base operativa del Sistema de Atención Médica de Emergencia funcionó en la casa ubicada en Pueyrredón entre Cabrera y Ameghino que, gracias al gran gesto de sus propietarios, no implicó ningún gasto de alquiler para el Municipio, solo de mantenimiento. "Cuando pudimos gestionar la llegada del SAME a Campana, nos encontramos con la necesidad de contar con un espacio cómodo y con todos los servicios para que el equipo médico pudiera realizar sus guardias de trabajo en óptimas condiciones; y ahí fue cuando esta familia nos ofreció la vivienda de forma desinteresada", enfatizó el jefe comunal. Y añadió: "Fue un gesto muy valioso porque nos prestaron la casa sin costo alguno para que el equipo integrado por 20 profesionales de la salud pueda desarrollar sus actividades, hasta tanto, el Municipio concluyera la obra del centro de operaciones propio". Por otra parte, Abella sostuvo que "nos hicieron un favor muy grande a toda la comunidad campanense, ya que de esta forma, el Municipio pudo ahorrar una gran suma de dinero en alquiler".

El Intendente se mostro muy agradecido con la familia Crugnale por su gesto desinteresado.



