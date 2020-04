Alberto Fernández se comunicó con una pareja campanense varada en Perú

P U B L I C



El propio Presidente de la Nación se comprometió ante los jóvenes a buscar una alternativa para que puedan regresar al país junto a otros 150 argentinos varados allí. "Fue una sorpresa", contó Anabella Suárez, quien se encuentra junto a su novio y está preocupada porque se está quedando sin su medicación crónica y también por el "toque de queda" que rige en tierras incaicas. "Hola Anabella, ¿cómo te va? Ahí ya hablé con el consulado y necesito que me mandes el lugar exacto donde están, cuántos son, qué personas son, cuántos necesitan medicamentos y qué problemas tienen para ver cómo lo resolvemos desde el consulado. Pasame esos datos que yo me estoy ocupando". La respuesta de audio que recibió Anabella Suárez vía WhatsApp es propia de las gestiones que está realizando junto a su novio Santiago Martín Reinas para intentar regresar al país desde Perú, donde la pareja campanense se encuentra varada a raíz de las medidas establecidas para frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, quien emite el mensaje sorprende: es ni más ni menos que el propio Presidente Alberto Fernández. "Fue una sorpresa. Siempre pensé que yo estaba en contacto con un secretario de él y cuando me respondió me di cuenta que era él mismo. Fue muy humano en el trato y me tranquilizó un montón, porque necesitábamos saber que alguien se estaba ocupando de nuestro problema y, sobre todo, porque se comprometió a buscar una solución", le contó Anabella a La Auténtica Defensa. La joven se encuentra actualmente en Perú, al igual que otros 150 argentinos varados en ese país. Ella está junto a su novio en un hostel en Ñuro. "Es un buen lugar y tiene wifi, lo que nos permite estar conectados", dice. Se trata de una casa que, actualmente, ocupan solamente ellos dos junto al dueño, quien es el único que sale. "Una vez por semana a hacer compras y buscar comida", explica Anabella. En el país incaico se decretó el "toque de queda", solo se puede circular con el permiso correspondiente y los militares recorren las calles para controlarlo. "Eso nos tiene asustados", reconoce la joven campanense, quien está también está preocupada por otras dos situaciones especiales: se está quedando sin su medicación crónica (levotiroxina; que no consigue) y en la zona de Ñuro no hay hospitales. Anabella y Santiago viajaron el 6 de marzo a Perú y se encuentran aislados desde el 17 de ese mes, luego que se cayeran diferentes opciones que manejaban para retornar a Argentina. "Nosotros no estamos pidiendo ayuda económica, sino poder disponer de una oportunidad para volver", explica Anabella. En ese sentido, la joven remarcó que Alberto Fernández se comprometió a gestionar "un punto de encuentro" para los argentinos que se encuentran en Perú y también "un vuelo" de regreso a nuestro país. "La idea es hacer todo lo más prolijo posible", redondea la joven campanense, quien admite que, una vez que habló con el Presidente, ahora "solo queda esperar".

ANABELLA SUÁREZ Y SANTIAGO MARTÍN REINAS SE ENCUENTRAN VARADOS EN PERÚ DESDE EL 17 DE MARZO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE ÑURO. AEROLÍNEAS ARGENTINAS REALIZARÁ UN VUELO ESPECIAL DESDE BOGOTÁ Los tickets para dicho vuelo serán puestos a la venta el próximo lunes, mientras que la compañía trabajará conjuntamente con Cancillería para confirmar a aquellos pasajeros que de acuerdo a los protocolos sanitarios posean prioridad de embarque. Aerolíneas Argentinas programó un nuevo vuelo especial para traer de regreso a argentinos varados en el exterior como consecuencia de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, esta vez desde Bogotá, informaron fuentes de la compañía. Es el tercero que se confirma tras el reanuda-miento de las operaciones especiales dispuesto por el gobierno nacional y de acuerdo a lo informado, se concretará el miércoles 8 de abril, con horario de arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 21.25. Ya habían sido anunciado vuelos especiales desde Punta Cana para el 7 de abril y desde Cancún para el día 6. A diferencia de las operaciones regulares a la ciudad de Bogotá que se realizan habitualmente con aviones Boeing 737 de 120 o 170 pasajeros, este vuelo especial será realizado con un Airbus 330 con capacidad para 270 pasajeros. Los tickets para dicho vuelo serán puestos a la venta el próximo lunes, mientras que la compañía trabajará conjuntamente con Cancillería para confirmar a aquellos pasajeros que de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos posean prioridad de embarque. VUELOS ESPECIALES Durante la primera fase de que tuvo lugar entre el 18 y el 27 de marzo, fueron realizadas 44 operaciones especiales que permitieron el regreso al país de más de 14.000 personas desde Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Porto Seguro, San Salvador de Bahía, Bogotá, Lima, Miami, Madrid, Cancún y Punta Cana. En línea con el Plan de Reapertura Gradual, Planificada y Segura dispuesto por el Gobierno Nacional para las fronteras del país, los vuelos se irán planificando de a uno por vez con la finalidad de regular los flujos de ingreso así como también asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de aislamiento preventivo. La nueva operación especial de Aerolíneas Argentinas se encuentra enmarcada dentro de la política de "corredores seguros" dispuesta por el Poder Ejecutivo y que establece un límite máximo de reingresos por día de 700 personas mediante transporte aéreo, a los que Cancillería seguirá coordinando según las prioridades de embarque por edad, cuestiones de salud o razones humanitarias.

Alberto Fernández se comunicó con una pareja campanense varada en Perú

