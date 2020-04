La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana cumple 40 años







Desde la actual comisión valoraron el recorrido gremial y los logros del último período, como la sanción de la Ley Provincial 14.656, la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo y la creación del camping. Entre la cuarentena obligatoria y la presentación de servicios esenciales para la comunidad, los municipales no van a poder celebrar el 40º aniversario de su Sindicato como hubiesen querido. Sin embargo, pueden mirar atrás con la satisfacción de haber recorrido un camino repleto de logros y levantar la vista con la confianza que vendrán tiempos mejores. "Estamos orgullosos de ser trabajadores municipales y convencidos que son los trabajadores los que llevan adelante el crecimiento de la ciudad, como está quedando demostrado en los difíciles momentos que vivimos hoy en medio de esta pandemia a partir de los compañeros que atienden a los vecinos en el Hospital, los que escuchan los problemas de la población y los que resuelven esos problemas, los que limpian las zanjas, vacunan a los niños y una infinidad de tareas imposibles de enumerar", expresó Carlos Barrichi, secretario general del Sindicato. La institución, que tiene su sede en Ameghino 657, fue creado el 5 de abril de 1980. Su primera Comisión Directiva estuvo encabezada por Faustino Benítez como secretario general y Ricardo Camafreitras como adjunto. La completaban Olinda Iglesias (Finanzas), Emilio Sibilin (Gremial) y los vocales Susana Blois, Stella Giroldi -la exintendente y actual concejal-, Juan Carlos Bastelli y Wenceslao Salinas. Barrichi recordó que a lo largo de sus 40 años de existencia el gremio ha visto pasar "a muchas comisiones, que con altibajos le han dado forma al actual sindicato". Y resaltó la labor encarada por el equipo que lidera, que ha logrado "cosas muy importantes para los compañeros, como la derogación de la nefasta Ley Provincial 11.757 y la promulgación de la 14.656 que dignifica al trabajador municipal". "Fuimos uno de primeros municipios que logramos firmar el Convenio Colectivo de Trabajo que mejora notablemente situación laboral de los compañeros y que ahora continuamos luchando para que se cumpla", destacó. Pero el crecimiento de los municipales de Campana no ha sido solo en sus derechos laborales, sino que se ha manifestado en el aspecto social con la creación de uno de los mejores campings de la región y del que Barrichi reconoció sentirse "orgullosos" porque, además de darle esparcimiento a la familia municipal, en estos días "le está dando alojamiento a los compañeros que prestan servicio en el Hospital" y no quieren exponer a sus familias a eventuales contagios. "Nos toca vivir momentos difíciles, donde debemos hacer respetar nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, garantizando los derechos de los trabajadores", remarcó Barrichi en ese sentido. Y subrayó: "Los municipales merecemos los mismos derechos que cualquier trabajador". "En estos últimos años hemos crecido mucho como institución, a pesar de los innumerables inconvenientes y escollos que se nos ponen en el camino. No podremos festejar estos 40 años como hubiésemos querido, pero si queremos decirles a todos nuestros afiliados y a todos los trabajadores municipales que no vamos a bajar los brazos y que vamos a continuar trabajando por la Familia Municipal", concluyó el secretario general.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana cumple hoy 40 años.



El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana cumple 40 años

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar