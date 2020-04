Tras haber inaugurado esta semana el nuevo Centro de Operaciones, el intendente Sebastián Abella le agradeció a la familia Crugnale por haber prestado su casa para que funcione el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Desde sus inicios y durante dos años, la base operativa del Sistema de Atención Médica de Emergencia funcionó en la casa ubicada en Pueyrredón entre Cabrera y Ameghino que, gracias al gran gesto de sus propietarios, no implicó ningún gasto de alquiler para el Municipio, solo de mantenimiento. "Cuando pudimos gestionar la llegada del SAME a Campana, nos encontramos con la necesidad de contar con un espacio cómodo y con todos los servicios para que el equipo médico pudiera realizar sus guardias de trabajo en óptimas condiciones; y ahí fue cuando esta familia nos ofreció la vivienda de forma desinteresada", enfatizó el jefe comunal. Y añadió: "Fue un gesto muy valioso porque nos prestaron la casa sin costo alguno para que el equipo integrado por 20 profesionales de la salud pueda desarrollar sus actividades, hasta tanto, el Municipio concluyera la obra del centro de operaciones propio". Por otra parte, Abella sostuvo que "nos hicieron un favor muy grande a toda la comunidad campanense, ya que de esta forma, el Municipio pudo ahorrar una gran suma de dinero en alquiler".

El Intendente se mostro muy agradecido con la familia Crugnale por su gesto desinteresado.



Agradecen a la familia Crugnale por haber prestado su casa para el SAME

