Ante el aislamiento social, brindan consejos a los adultos mayores

La Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor del Municipio ofrece una serie de recomendaciones para prevenir el Coronavirus y sentirse contenidos durante este periodo de cuarentena, dirigidas especialmente a las personas mayores de 65 años. El Municipio –a través de la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor- brindó consejos para las personas mayores de 65 años en el marco del aislamiento social obligatorio que busca prevenir la propagación de Coronavirus. En Campana residen más de 30.00 adultos mayores que conforman el grupo de riesgo que requieren la máxima protección y el mayor cuidado. "Con las medidas de prevención y la contención adecuadas, una gran cantidad de recursos pueden implementarse para que las personas mayores no vivan la cuarentena como un encierro, sino como un momento especial, en el que puedan mantenerse activos y conectados", destacaron desde el Municipio. Además, enumeraron una serie de consejos: 1. Fijar horarios para despertarse, alimentarse, recrearse y también para irse a dormir. 2. Cumplir con las normas de higiene y aseo personal como un día normal. Mantener los ambientes de la casa limpios, iluminados, ventilados y desinfectados. 3. Cumplir con el aislamiento. Es importante que los mayores de 60 años apelen a familiares, amigos, vecinos u otros vínculos sociales para evitar las salidas. En caso de no contar con esta ayuda, deberán organizar las compras tomando las precauciones necesarias durante la salida y al regreso. 4. No descuidar la calidad de los alimentos que se ingieren. Una nutrición equilibrada es fundamental para mantener el sistema inmunológico fuerte. Consumir productos frescos y variados. 5. No suspender la medicación habitual indicada. No automedicarse ni subestimar ninguna manifestación clínica. Consultar a un médico de forma inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar). 6. Estimular la actividad física y cognitiva. Se sugiere ejercitar la mente a diario (con rompecabezas, por ejemplo) o, si no hay impedimento, realizar estiramientos, flexiones y movimientos suaves. 7. Usar la creatividad. Leer los libros pendientes, pintar, escribir, cantar, bailar, aprender idiomas, cocinar recetas nuevas, hacer manualidades. Si disponen del espacio, tareas de jardinería. 8. Hacer un uso responsable de las redes sociales. Es importante buscar contenidos que motiven y generen impacto positivo: tutoriales para bailes, por ejemplo. Además, se aconseja determinar un día para llamar a los seres queridos sin sentir que se los está molestando. 9. Evitar la sobreexposición a la televisión y a las noticias sobre el tema. Se sugiere la búsqueda de fuentes confiables, serias y responsables. 10. Calmar la mente. Cuando los nervios y la ansiedad invaden, se puede recurrir a técnicas que relajen la actividad cerebral (respirar, meditar, escuchar una música que tranquilice). Se debe recordar que la experiencia de haber atravesado situaciones difíciles y tener la certeza de que se puede ser resilientes.

Destacan la importancia de acompañar a los adultos mayores a través del contacto telefónico frecuente.

Ante el aislamiento social, brindan consejos a los adultos mayores

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar