Novedades Fiscales y Financieras

MiPyMEs - Moratoria para MiPyMES Prorroga para la adhesión hasta el 30 de junio Mediante el DNU 316/2020, el Poder Ejecutivo Nacional extiende hasta el 30/6/2020 el plazo para la adhesión a la moratoria para las MiPyMEs. Al respecto cabe mencionar que el inciso 3 del articulo 99 de la Constitución Nacional veda la posibilidad de utilización de los DNU para atender en la emergencia a situaciones tributarias, entre otras. https://bit.ly/349nyt5 Monotributo - Suspenden las exclusiones de pleno derecho y las bajas automáticas por falta de pago Mediante la RG 4687, AFIP suspende hasta el 1° de Abril las exclusiones de pleno derecho de Monotributistas, no realizando los controles sistémicos realizados habitualmente para tal propósito. Tambien suspende en forma transitoria las bajas por falta de pago, no computándose el mes de marzo como mes a contabilizar para la aplicación de las bajas automáticas del régimen. https://bit.ly/2xRUVUY Suspensión de despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo, y de suspensiones Por medio del DNU 329/2020, el Poder Ejecutivo Nacional prohíbe los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución del trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días a partir del 01/04/20. También se prohíben las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días, contados a partir de 1/4/2020. Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020033101NS.pdf Bienes Personales - Prórroga para la repatriación de bienes y pago a cuenta por el ejercicio 2019 Mediante el DNU 330/2020 se prorroga al 30/04/2020 la fecha límite para la repatriación del 5% de fondos del exterior, con efectos para la baja de la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales. A partir de tal decisión, mediante la Resolución General 4691 la AFIP prorroga al 6/5/2020 el plazo para ingresar el pago a cuenta de Bs. Personales para sujetos que no repatrien y sean titulares de bienes en el exterior. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227335/20200401 Programa de asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción Mediante el DNU 332/2020, el Poder Ejecutivo Nacional crea un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores , y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria, siempre que cumplan con las condiciones impuestas en el artículo 3 del decreto. Sus principales beneficios son: - Reducción del 95% de Cont. patronales, y postergación de su vto de pago - Asignación compensatoria al salario - Suma no contributiva del REPRO, para empleadores con mas de 100 empleados Siempre que los sujetos cumplan con la condiciones del art. 3 del DNU No estarán comprendidos en el alcance de los beneficios aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio, así como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente estipuladas en las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336003/norma.htm Facturación - Emisión de notas de crédito y/o débito Se extiende al 1/5/2020 la fecha a partir de la cual solo pueden realizarse Notas de Crédito y/o Débito por los sujetos que generaron el comprobante de venta original La AFIP mediante la RG 4688 extiende al 1° de Mayo del corriente año, la vigencia de las disposiciones de la RG AFIP 4540, por la que únicamente se permite emitir notas de crédito y/o débito a los sujetos que generaron el comprobante de venta original. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227307/20200330 AFIP - Prórroga para los trámites vía web Debido al aislamiento preventivo establecido por el Gobierno Nacional, el Organismo de contralor dispuso extender hasta el 30 de junio la modalidad de "Presentaciones Digitales" que permite efectuar en forma digital los trámites que anteriormente se hacían de manera presencial, según establece la resolución general (AFIP) 4685. Otras disposiciones: Suspensión de desalojos, congelamiento de precios de alquileres y prórroga de contratos: Mediante el DNU 320/2020, se suspenden los desalojos por falta de pago, se prorrogan contratos, y se congelan precios de alquileres hasta el 30 de septiembre de 2020. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227247/20200329 Suspensión de hipotecas: Por medio del DNU 319/2020, el Poder Ejecutivo Nacional suspende las ejecuciones hipotecarias, y congela el valor de cuotas de créditos hipotecarios al valor de la correspondiente a marzo, hasta el 30 de septiembre 2020, aplicable a las cuotas mensuales de los créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227246/20200329 . Prorroga de plazo para presentación de cheques - 2º presentación de cheques rechazados - Por medio de la Comunicación A 6950 el BCRA amplió en 30 días adicionales el plazo para la presentación de los cheques comunes o de pago diferido que finalice durante la vigencia de la cuarentena, y que hayan sido librados en la República Argentina o en el exterior. También, autorizó una segunda presentación para los cheques rechazados por causal "Sin fondos suficientes disponibles en cuenta" de acuerdo con las normas sobre el "Sistema Nacional de Pagos-Cheques y Otros Instrumentos Compensables". https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A6950.pdf . ARBA prorroga del vencimiento de Impuestos Provinciales - Se Informa que se ha reprogramado el pago de la 3º cuota del anticipo 2020 del Impuesto a los Ingresos Brutos para el 4 al 15 de mayo. Asimismo prorroga el vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual 2019, que empezaba a operar el 6 de abril y se podrá presentar del 1 al 12 de junio, en función de la terminación de la CUIT del contribuyente. Ademas se anunció la prórroga para el pago del Impuesto Inmobiliario para el 14 de Mayo de 2020. . Programa REPRO - El Ministerio de Trabajo informa que se podrá acceder al Programa de Recuperación Productiva de manera digital a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Recordamos que este programa esta destinado para empleadores que tengan mas de 100 empleados, consistiendo 100 los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, consistiendo en una suma no contributiva respecto al SIPA, abonada por el Estado. Ponemos a disposición un informe elaborado por el Estudio, con las principales medidas adoptadas para mitigar los efectos de la situación de emergencia sanitaria, especialmente en MiPyMEs. https://croca-consultores.com/2019/principales-medidas-adoptadas-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/ Dr. Carlos Roca - Contador Público - Lic. En Administración - Postgrado en Tributación. Contacto: carlos@croca-consultores.com.ar - www.croca-consultores.com - Twitter: @CarlosCroca / Linkedin: croca consultores

