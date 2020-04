La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Opinión:

Pandemias, ciclos históricos y planificación

Por Arq. Jorge Bader













Jorge Bader

Las crisis toman por sorpresa a la sociedad. En realidad, esta ha sido una crisis preanunciada ya que en las redes se informan varios antecedentes y preexistencias de contingencias biológicas que permitían observar posibles pandemias. Hay informes de varios centros tanto de Salud como informes económicos y personalidades reconocidas como Bill Gates o el Dr. Brilliant que en distintas conferencias advertían de las pandemias como el origen de un crack universal. Hoy más que nunca el concepto de planificación se hace presente en la sociedad, ya que es estos momentos complejos, reaparece todo aquello que por imperio de la inmediatez cotidiana no se pensó previamente ni se organizó con criterio social. Y es obvio que frente a la emergencia todos los esfuerzos pueden dar o no los resultados esperados. La cuestión a observar es la rapidez de los ciclos y la voracidad de los hechos. En el siglo 18 al 19 se registran 13 casos de pandemias muy crueles, casi todas vinculadas al cólera, y una de ellas ocasionada por lo que se llamó la Gripe Rusa. En el siglo 20 se registraron 9 pandemias globales empezando por la cruelmente famosa Gripe Española, que en realidad empezó en Francia, pero se difundió a través de España, y fue uno de las crisis más grandes de la posguerra del 14, en el año 1918, cobrando casi 100 millones de víctimas en el mundo. Apenas a 20 años de este siglo, ya tenemos registrados 7 casos de epidemias, algunas consideradas pandemias con mayor o menor difusión o contención relativa. El SARS, en el 2002 inauguró la saga de este siglo, luego la Gripe Aviaria en su variante H5N1, y la lista sigue con epidemias de gripe A, Ebola, Zika, un antecedente del Corona virus, detectado en Oriente Medio en el 2012, y por último el actual COVID 19 que se ha constituido en un flagelo internacional. Los ciclos se aceleran. MI intención no es avanzar en cuestiones epidemiológicas sino analizar cómo respondió el urbanismo en los distintos casos, algunos de ellos emblemáticos que resultarían interesante conocer y quizás replicar. John Snow, considerado uno de los padres de la epidemiologia, tuvo que luchar contra la epidemia de cólera en Inglaterra. Quiero citar un párrafo de una enciclopedia médica: "En ese momento, se suponía que el cólera estaba en el aire. Sin embargo, Snow no aceptó esta teoría del ´miasma´ (mal aire), argumentando que, de hecho, ingresó al cuerpo por la boca. Publicó sus ideas en un ensayo "Sobre el modo de comunicación del cólera" en 1849. Pocos años después, Snow pudo probar su teoría en circunstancias dramáticas. En agosto de 1854, se produjo un brote de cólera en Soho. Después de una investigación cuidadosa, que incluyó trazar casos de cólera en un mapa del área, Snow pudo identificar una bomba de agua en Broad (ahora Broadwick) Street como la fuente de la enfermedad. Le quitaron el mango de la bomba y los casos de cólera comenzaron a disminuir de inmediato. Sin embargo, la teoría de la enfermedad de "germen" de Snow no fue ampliamente aceptada hasta la década de 1860". La estrategia que Snow llevó adelante en Westminster, en conjunto con las autoridades urbanas locales fue la de trazar un plano de la epidemia y definir acciones por sectores según los focos detectados. El plano de Snow, seguía el criterio de trazado de lo que se identifica y conoce como el diagrama de Voronoi, llamado así por el sistema de geometría diseñado por el famoso matemático que le da el nombre, y que resulta fundamental en la planificación urbanística para la localización estratégica de actividades. Es decir que fue el primer adelantado en definir un sistema de cierre urbano planificado, concentrando los recursos en las zonas críticas. Casi dos siglos después las autoridades de Wuhan en China, epicentro de la actual pandemia global, aplicaron un sistema similar de identificación sectorial de focos, por supuesto apoyados en los nuevos sistemas de información geográfica. Este es un buen momento para pensar que esos sistemas también están a nuestro alcance y nos pueden permitir trazar una estrategia sectorial en ciudades intermedias fácilmente controlables como la nuestra. La globalización y la dinámica de las ciudades modernas, hace inmediata la trasmisión de cualquier contingencia, pero la evolución de la tecnología provee también una herramienta muy dinámica de información y posibilita una rápida acción. Los mapas de contaminación sectorial pueden proveer una información estratégica para contener la difusión de la pandemia. Corea del Sur implementó un sistema de información con una aplicación que en el celular indicaba las zonas donde se registraban casos y las normas a seguir en cuanto a seguridad personal y social, así como las restricciones impuestas en la zona afectada, los esquemas de horarios de compras y las acciones sanitarias públicas para la esterilización de esas zonas. La planificación de los servicios públicos y las restricciones a la circulación fueron selectivas por sectores afectados permitiendo la actividad de zonas no afectadas. No hubo cuarentena global obligatoria y se montaron centros sanitarios móviles en las zonas identificadas con un número significativo de casos registrados, indicando la conveniencia de guardar cuarentena en zonas donde se registraban esos casos. Todo en función de una plataforma integrada de información y un control urbanístico de los sectores detectados como problemáticos o de riesgo, y bajo el criterio, ni pánico ni paranoia, gestión. Finalmente, dos siglos después ésta es una estrategia "moderna" basada en el programa de Snow, y su plano de contaminación. Imaginemos la titánica tarea en la Inglaterra de Snow, de golpear puerta a puerta para evaluar la situación sanitaria de las zonas de riesgo, algo similar a lo que hizo el Dr. Brilliant, con la epidemia de viruela en África, hoy simplificadas por un sistema informático. En Campana estamos a tiempo ya que en plena Cuarentena los accesos están controlados, los movimientos aletargados, y los casos lamentablemente fatales, que nos representan un luto colectivo y un dolor empático con las familias que hoy sufren esas irremediables pérdidas, todavía y al parecer, no se han disparado, con lo cual la construcción del plano "rojo" de Snow o el cerco digital del Wuhan, son aún una alternativa posible. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Pandemias, ciclos históricos y planificación

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar