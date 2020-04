La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Opinión:

Raúl Alfonsín eligió bien, Alberto Fernández también

Es fácil opinar con el diario del lunes, cuando ya se conocen las consecuencias de ciertas decisiones que determinan un antes y un después. Hace ya 33 años, y luego del irreprochable juicio las Juntas Militares, algunos sectores castrenses venían conspirando, dada las continuas citaciones de la justicia a mandos medios acusados de estar involucrados en delitos de lesa humanidad. El gobierno tenía información que la posible resistencia de alguno de ellos a las citaciones podría desatar un proceso de rebelión, principalmente, en el Ejército. El jueves de la Semana Santa de 1987 comenzó la asonada. En ese tiempo yo había sido elegido como miembro de la Mesa Directiva de la Juventud Radical de la Primera sección electoral. Recibimos la instrucción de reunir en cada Concejo Deliberante de cada municipio a lo que en ese entonces se denominaba Mesa de las Juventudes Políticas donde, a pesar de nuestras diferencias, participábamos militantes de la JP, la UCR, el PC, el PI y otros. Era un ámbito que se había creado entre las juventudes militantes de los partidos políticos para tratar temas de interés del conjunto de la sociedad, e intentábamos llevar adelante un debate democrático, encontrar puntos de coincidencia. Luego de esa reunión, los militantes de la Juventud Radical decidimos, como en toda la provincia, pasar la noche en vigilia en el Concejo Deliberante como un símbolo de resistencia democrática al Golpe de Estado que se estaba gestando. El resto es historia conocida: ese sábado se decidió desde el gobierno una convocatoria a Plaza de Mayo para oponer la movilización popular a la rebelión en ciernes, con el desenlace del viaje a Campo de Mayo del presidente Alfonsín y la posterior rendición de los sublevados. Lo cierto es que la Ley de Obediencia Debida no fue parte de esa negociación, cuando Alfonsín fue a entrevistarse con los "Cara Pintada" dado que ya se venía trabajando. Me consta. En todo caso, los sucesos de Semana Santa posiblemente aceleraron su redacción final y puesta en vigencia. Pero eso es todo un tema en sí mismo y no es el objeto de esta columna. Son dos cosas quisiera destacar como centrales de aquellos sucesos, y que me traen como un hilo conductor a estos días de Pandemia y cuarentena: una de ellas es la foto del balcón de la Casa Rosada, la presencia de los justicialistas Antonio Cafiero, José Luis Manzano y Vicente Saadi, entre otros, quienes más allá de sus diferentes miradas estuvieron presentes enviando un mensaje de unidad de los partidos populares tanto a los sublevados, como al pueblo argentino. Sin ese mensaje tal vez muy distinto hubiera sido el desenlace. La segunda, y fundamentalmente, el gesto de Raúl Alfonsín, poniendo por delante la defensa de aquella todavía frágil democracia y el cuidado de la vida ante el posible derramamiento de sangre, aunque ello le generara coyunturales críticas y costos políticos. Estos días que nos tocan transitar son, obviamente, muy diferentes a aquellos, pero encuentro ciertos elementos que, desde mi visión, son análogos: la encrucijada de tener que declarar una cuarentena en un contexto económico para nada favorable, priorizando la salud y la vida de nuestros compatriotas como eje ético de la batalla que estamos librando; y la amplia convocatoria del Presidente Fernández a los gobernadores propios y de la oposición logrando establecer de ese modo que la decisión tomada es un problema de Estado que nos involucra a todos. Quiera el futuro que así como hoy recordamos a Raúl Alfonsín por haber consolidado la democracia para los tiempos, podamos salir de este trance recordando que más allá de errores o críticas, este Presidente puso, con firmeza y racionalidad, lo central por sobre las cuestiones secundarias. Todavía no conocemos el desenlace, pero más allá de cual sea el balance final, y por más duro que sea futuro, estoy seguro que todos habremos ganado si a partir de ahora en más, logramos consensuar las prioridades que nos quedan por delante, y la mejor manera de resolverlas, entre todos.

