La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Opinión:

Salimos entre todos y todas

Por Soledad Alonso













Soledad Alonso

El Coronavirus azota al mundo y Campana, lo sabemos, no es ajena a ello. Como militante del campo nacional y popular, esta situación me interpela profundamente. Quiero que sepan las y los vecinos de Campana que cuentan con una Diputada que trabaja por el bienestar de cada uno ustedes, y que además, no estoy sola, lo cual me llena de orgullo: junto a cientos de compañeras y compañeros comenzamos a tejer redes de contención con las vecinas y vecinos de Campana, concretando acciones que van desde las preinscripciones al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), hasta la entrega alimentos donde los canales habituales no llegan, o poniéndonos a disposición del intendente de Campana, Sebastián Abella, para lo que haga falta. Así, entre otras acciones, gestionamos raciones extra de alimentos que llegarán desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y de fondos especiales asignados a nuestra ciudad, que esperamos en éstos días desde el Ministerio de la Nación. Lo cierto es que esto recién empieza, y conforme avancen los días, es imperante que tanto funcionarios, políticos y militantes generemos este tipo de redes para poder optimizar los siempre escasos recursos disponibles, entendiendo que esta situación nos atraviesa a todos, pero fundamentalmente genera que aquellas personas más necesitadas, se encuentren más desamparadas que lo usual. Esta crisis amerita más que nunca que las asperezas y diferencias queden a un lado para afrontar en comunión esta crisis sanitaria que sin políticos, funcionarios y militantes dispuestos a dar una mano donde haga falta, sería imposible de abordar. Se trata de una oportunidad única para demostrar de qué estamos hechos y por qué nos dedicamos a hacer lo que hacemos, poner en práctica los mayores valores que pregonamos, y así también, acompañar a cada trabajador y trabajadora de la salud, de la seguridad, a los recolectores de residuos y a todos aquellos que a pesar de la cuarentena deben dejar sus hogares, para garantizar que lo indispensable siga funcionando. No son tiempos de individualismo: pongamos lo mejor de cada uno y de cada una, según las posibilidades y circunstancias, que incluyen respetar de manera responsable las condiciones de cuarentena. No dudemos que de éste complejo y duro desafío, salimos entre todos y todas. Soledad Alonso / Diputada Provincial

