La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 FdT:

"Esperamos que por el bien de los vecinos se puedan articular todas las voluntades dispuestas a ayudar"







Concejales del bloque Frente de Todos-PJ señalaron que la principal preocupación es la de "generar el cupo de camas de aislamiento con supervisión médica necesario para que en nuestra Ciudad no colapsen las camas de terapia intensiva disponibles en el sistema sanitario". Concejales del Frente de Todos - PJ insistieron con la necesidad de aunar esfuerzos, "poniendo las diferencias políticas a un lado y permitiendo la participación y la colaboración de todos para salir adelante y cuidar a nuestra Comunidad". Al respecto, el Concejal y médico Rubén Romano señaló que "entre las principales preocupaciones se encuentra el poder generar el cupo de camas de aislamiento con supervisión médica necesario para que en nuestra Ciudad no colapsen las camas de terapia intensiva disponibles en el sistema sanitario. Muchas instituciones, empresarios y sectores políticos se están poniendo a disposición del Intendente para ello. Sólo resta que comprenda que de ésta, salimos adelante entre todos. Pero lamentablemente no aparece el liderazgo de la crisis, ni en términos políticos ni sanitarios". Tras haber puesto a disposición una serie de recursos, entre los que se destacan 200 voluntarios, vehículos, infraestructura, maquinaria textil y alimentos, la Presidenta del bloque, Sol Calle, señaló que "lamentablemente no hemos tenido respuesta al ofrecimiento. No sabemos si lo aceptaron, si lo van a usar, o no. Pero al igual que nosotros desde nuestro lugar, sabemos que hay sectores que quieren colaborar. Empresarios que se han puesto a disposición desinteresadamente. Ojalá se puedan articular todas esas voluntades por el bien de nuestros vecinos". Por último, ambos concluyeron: "Esperamos que el Municipio a través del Intendente acepte la participación y la ayuda de todos los que podemos dar una mano y sumar. Hemos visto que muchos de los demás municipios ya lo han hecho, y cuentan con esas infraestructuras que serán cruciales llegado el pico de la pandemia. Sólo falta replicarlo en Campana".

Concejales no tuvieron respuesta del ofrecimiento realizado para colaborar con la pandemia.



FdT:

"Esperamos que por el bien de los vecinos se puedan articular todas las voluntades dispuestas a ayudar"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar