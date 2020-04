La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Música Para Volar

Por Santiago Tomás Mengual









Discografía "Pela" Black Mambo - Behind my mind (2016) Amplilabial - Collage (2017) Rubenal - Volumen 2 (2017) La llave de ámbar - Fuera de foco (2018) Rubenal - Volumen 3 (2018) Lautaro Santoli - Tiempo Exacto (2018) Leo Narvaez - Suspenso (2019) Lautaro Santoli- Por defecto (2019) Sudeste Asiatico - Safari digital (2020) Lautaro Santoli- Antes de soñar (2020) Todos sus discos se pueden encontrar en YouTube, Spotify o Bandcamp. Lautaro Santoli presenta su EP, "Antes de Soñar". Pero eso no lo detiene, ya se encuentra trabajando en un nuevo material: "Aunque no pudiese publicar lo que hago sé que lo haría igual porque es lo que me sale hacer". Autogestión y humildad, las claves de uno de los músicos con más potencial de la zona. Quince kilómetros nos separan, el precio a pagar a la hora de hacer una nota en cuarentena. Pero la distancia se acorta con una buena señal de Internet y dos celulares con cámara de video. Del otro lado de la pantalla aparece Lautaro "Pela" Santoli (20) cebando mates en el patio de su casa. Yo, por el contrario, elegí mi habitación por comodidad y privacidad pero la luz del sol que desborda desde su jardín me tienta a salir. Grabarse en la habitación Ventaja o desventaja, es innegable que una marca de nuestros tiempos es la democratización de la tecnología. Y una característica de la tecnología es que de por si no es buena o mala, si no que dicha valoración depende del uso que se le de. Con poco más que una computadora, placa de sonido y dos micrófonos, el "Pela" grabó sus tres EP con una calidad de sonido que no tiene nada que envidiar a producciones mucho más costosas, algo que veinte años atrás hubiese sido impensado: "No hay que tener tanta plata si no ser un poco creativo. Incluso con recursos mínimos podés hacer algo escuchable". Se graba desde los 13 años, cuando sus padres le regalaron una placa de sonido con dos canales. Para ese entonces su destino ya estaba sellado. A los 9, había encontrado una vieja guitarra de su padre que juntaba polvo en un armario. Fue amor a primera vista. Al poco tiempo también se inició en el teclado, instrumento que terminó convirtiéndose en su arma de cabecera. Empezó subiendo a YouTube covers instrumentales de los "Beatles", proceso que le dio una visión global sobre la música. Allí no sólo debía grabar los instrumentos, si no también emular con programas las baterías y comprender la función que cada parte cumplía en la totalidad de la canción. Dicha base sería clave para luego despegar como músico autogestivo. No faltaría mucho para que empezara a crear sus propias canciones, camino de autoconocimiento que le llevó años recorrer hasta encontrar un sonido que le gustara y pudiera llamar propio: "Es un proceso interno. Al principio te chocas contra una pared, no es automático. Primero tenes que hacer canciones feas, después te van a salir mejor. Es la forma de encontrar una identidad". Menos es más Acaba de sacar a la luz su tercer EP, "Antes de Soñar" , tres canciones con fuerte presencia rítmica e influencias de los "Beatles" más psicodélicos donde se hace cargo de las voces, el bajo, las guitarras y los teclados. El estreno no agota su capacidad creativa. Antes de conversar conmigo, se encontraba craneando nuevo material para un futuro disco: "Voy grabando a medida que van saliendo y después descarto, trato de elegir los que más cierran en conjunto". El único músico que participa del nuevo EP es el baterista "Juanchi" Abregó, quien además de aportar la base rítmica ayudó en la toma de decisiones. El "Pela" lo conoció hace tres años, cuando se integró a "Rubenal", el conjunto de jazz low fi liderado por Rúben Álvarez. Para el tecladista la incorporación significó un salto cualitativo: "De Rúben y de Jóse (Álvarez) aprendí a tener otra mirada de la música, sobre todo a lograr mucho con poco. El concepto de "Rubenal" es minimalista, armando los temas te das cuenta que es más importante para donde tiene que ir el tema que lo que vas a tocar, es más importante la intención. No es que la complejidad está mal pero no está bueno hacer algo complejo porque si. La simpleza puede ser más difícil porque con poco tenes que ser interesante". En su material solista, logró lo que pocos: un estilo propio. Pero la paradoja de la identidad es que al conformarse, se cierra. Patrones que nos definen y estructuran pueden ser jaulas invisibles de las que se hace muy difícil salir: "Hay búsquedas estilísticas que ya no las tengo en cuenta. La paleta se hace mas chica porque sabes que hay cosas que no te salen o no te gustan y uno se va metiendo en un embudo", reconoce. Sin embargo, intenta escapar de su propia trampa escuchando todo tipo de música. Por ejemplo, una de las artistas que más tiene en consideración es a "Billie Ellish", una de las sorpresas que dio el pop internacional el año pasado: "No hay que tener prejuicios cuando se escucha música. Si me cierra lo escucho". A la hora de definir el motor de su deseo, prioriza lo micro a lo macro y pone como foco la autosuperación: "Trato de hacer canciones que dentro de todo me gusten a mi y que cuando las escuche otra persona, las pueda disfrutar. No apunto a algo más, eso ya es un montón" reflexiona y finaliza: "Aunque no pudiese publicar lo que hago sé que lo haría igual porque es lo que me sale hacer. Lo que pase después es un plus".

“La simpleza puede ser más difícil porque con poco tenes que ser interesante", dice Lautaro (Foto de Melany Pflaumer).



