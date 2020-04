La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Mano 7 - Energía del Domingo 05/04/2020 - Onda Encantada del Dragón (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





La Mano, tiene el poder creativo en ellas. Motivación y realización, logros, acción. Sanación física, mental, espiritual. DÍA 254 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 2 SELI, 2 DO DE LA PRIMER HEPTADA (ROJA) DE LA LUNA 10, PLANETARIA. Kin 7 - Mano 7 guiada por la Tormenta. El Tono 7, es el equilibrio, el tono que todo lo refleja, es como resonamos con un par, como yo resueno en él y él en mí, si me abro o no ante las posibilidades que se me presentan y que el Universo me tiene preparadas. Conocer mis energías y como ellas repercuten y hasta donde alcanzan. Este tono rige el cuello y como el cuello se encuentre hoy es como nos encontramos para relacionarnos en pareja y todo lo que tenga que ver con lo afectivo. También afecta la cabeza y los sentidos, así que atentti, a los dolores de cabeza, la vista, el olfato, el gusto, si algo en esta zona no anda bien, es que está energía no se encuentra en eje, en armonía. La Mano viene hoy a sanar, a darnos esa caricia que estábamos esperando, a darnos la posibilidad de deshacer ataduras el pasado, desbloquear todo los que nos separa del ser amado. Esta energía sanadora, transformadora nos dice que esto lo podemos hacer extensivo a nuestro entorno. Un día excelente para respirar hondo, bien hondo, conectar con el espíritu, activar los chakras de las palmas de las manos que claman por dar y traspasar energía cósmica, energía divina. También muy buen día para pedir por la salud de los enfermos y la propia, nunca tan bien recibida esta en Energía en tiempos de Pandemia, porque todo canaliza de mejor manera, más fácilmente y sale mejor de lo esperado. También para intervenciones quirúrgicas y ni hablar para pedir por la sanación de la pareja. Ojo con caer en exigencias e inconformismos!! Hoy se desatan lo nudos que no dejaban avanzar en el amor de relaciones, Prepárense para amar y ser amados. Buen SELI, domingo para todos, IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

