Efemérides del día de la fecha: 5 de abril

DÍA DE LA AMISTAD ARGENTINO-CHILENA Instituido en el año 2005 a través de un acuerdo entre los presidentes de Argentina y Chile, Néstor Kirchner y Ricardo Lagos, en este día se conmemora el histórico abrazo entre los libertadores José de San Martín y Bernardo O´Higgins tras vencer a los realistas en la Batalla de Maipú en el año 1818: la misma aseguró la independencia de Chile: "¡Gloria al salvador de Chile!" fueron las palabras O´Higgins que San Martín respondió diciendo "Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó al campo de batalla en este estado." Trascendidos por miles de años que unen nuestras historias, esta jornada representa una oportunidad para dejar atrás el rencor y el odio y enfocarse en la hermandad que los juntó para luchar contra los españoles: "nuestro país, como el hermano y vecino país de Chile tienen infinidad de lazos que los unen, desde la cultura y la situación geopolítica hasta la economía. Nos une un mismo idioma, una historia común, nuestros próceres y prohombres, incluso un mismo tronco hispánico y los mismos deseos de libertad que nos hicieron nacer a la vida independiente". FALLECE KURT COBAIN Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero del año 1967 en Washington, Estados Unidos. Proveniente de una familia cuyos antepasados eran músicos, Kurt se interesó en la música desde temprana edad comenzando a cantar desde los 4 años. Marcado por el divorcio de sus padres y el acoso escolar encontró en la guitarra que le regaló su tío el refugio perfecto para olvidarse de sus problemas y enfocarse en lo que más anhelaba: formar una banda. Cosa que logró en el año 1985 con "Fecal Matter", banda con la que grabó su primer demo, "Illiteracy will prevail", en el que se destacó la canción "Spank Thru": "para ellos (sus padres) estaba desperdiciando mi vida. Para mí, estaba luchando por ella." Tras meses de insistir, Kurt convenció al bajista Krist Novoselic de formar una banda juntos y sentó las bases "Nirvana" que, en ese entonces, se completó con el baterista Chad Channing (más adelante, reemplazado por Dave Grohl) . En el año 1989 lanzaron su álbum debut "Bleach." No obstante, la fama llegó en el año 1991 cuando la banda lanzó "Nevermind", disco en el que se encuentran las populares canciones "Smells like teen spirit", "Come as you are", "Lithium" y "Polly":"siempre tratamos de consumar algo nuevo con cada canción y siempre nos atrajo la idea de que cada canción sonara como si la hubiera compuesto un grupo diferente."Dos años después, lanzaron "In Utero", disco en el que una de las canciones que más trascendió fue "Heart-Shaped Box." A fines del año 1993 dieron un mítico concierto en vivo para el programa "MTV Unplugged" en el que tocaron "About a girl", "Come as you are", "Dumb", "The man who sold the world" (David Bowie) y "Where do you sleep last night" (Lead Belly), entre otras. Falleció en el año 1994 en Seattle, Estados Unidos. EL GOL DEL TERREMOTO Un día como hoy en el año 1992, el uruguayo José Perdomo convertía el gol que hizo temblar, levemente, a La Plata. Con un pésimo desempeño en el campo de juego, Gimnasia empezó el Clausura 1992 a los tropezones con 4 derrotas y apenas 2 empates que parecían indicar que la victoria no llegaría nunca. Pero todo cambió en la Fecha 7 cuando "El Lobo" tuvo que enfrentarse con su eterno rival, Estudiantes, en el Estadio Jorge Luis Hirschi; a los 9 minutos del segundo tiempo, el árbitro sancionó tiro libre para los visitantes, sin dudarlo Perdomo le pidió Odriozola patearlo y, con una gran precisión, metió un magnífico gol: "el encargado de esos tiros libres era Odriozola. Pero ese día le pedí la bola. Cuando vi que la pelota entraba al arco, sentí que la hinchada pegaba un grito impresionante. Saltaron todos juntos. Miré a la tribuna y vi que se venía abajo. Se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo." Siendo que desde al año 1976, Gimnasia no ganaba en la cancha de Estudiantes, los miles de hinchas de "El Lobo" presentes festejaron eufóricamente saltando y coreando al unísono. El movimiento fue tal que el Observatorio Astronómico de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata lo detectó como un pequeño temblor.



