"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32) He escrito el 15 de marzo de 2020: Ellos y yo en conversación. El corona virus pronto lo volverán inocuo, pero no subestiméis la amonestación severa que la Naturaleza-Dios os ha manifestado. Reflexionad atentamente sobre lo que ha ocurrido en las naciones occidentales y orientales de vuestro planeta, ricas y opulentas. El hombre no es menos peligroso que los virus, es más, es la enfermedad más agresiva y mortal que la tierra haya tenido jamás. Si el virus hombre no cambia modus vivendi el planeta tierra podría poner en práctica una terapia de choque y proceder, por lo tanto, a través de sus anticuerpos, con el aniquilamiento casi total del virus hombre. Dejando a salvo solo a aquellas enzimas hombres, mujeres que viven en armonía con las leyes universales. Los niños quedarán exentos y serán salvados. Esperemos que hayáis entendido. Leed los mensajes adjuntos y entenderéis de lo que estamos hablando. He agradecido a Setun Shenar y a Semarus. En fe - G.B. - planeta tierra - 15 de marzo 2020 Los virus: acción y reacción de la tierra contra el hombre Coloquio con los extraterrestres Las noticias de estos días pasados que han alarmado al mundo El 31 de diciembre 2019 la comisión sanitaria municipal de Wuhan (China) señaló a la organización mundial de la salud un clúster de casos de pulmonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei. El 9 de enero de 2020, el CDC chino ha referido que ha sido identificado un nuevo coronavirus (2019-ncov) como agente causal y se ha hecho pública la secuencia del genoma. El 30 de enero la OMS ha declarado la epidemia de coronavirus en China como emergencia internacional de salud pública. La situación que está emergiendo está evolucionando rápidamente, están en curso investigaciones epidémicas. El CDC está monitoreando atentamente el brote y realizando evaluaciones del riesgo para guiar a los estados miembros de la unión europea y de la comisión europea en sus actividades de respuesta. Resulta que el coronavirus ahora ya se ha propagado desde china en todo el mundo, con cientos, miles de familias puestas en cuarentena. Italia es el tercer país en el mundo con la mayor cantidad de infectados, el gobierno está afrontando la situación aplicando decretos que han modificado radicalmente la vida cotidiana. después de solo 4 horas de consejo de ministros, el primer ministro italiano Conte y Speranza, el ministro de salud, han ilustrado en directo por tv a toda la nación las primeras medidas provenientes del ejecutivo: aislamiento de 50 mil ciudadanos, 3 meses de detención a quien las viola. Posible recurso a las fuerzas armadas. Suspensión de todas las manifestaciones deportivas. Clausuras de museos, catedrales, bibliotecas, etc. Este escenario en continua y exponencial evolución nos impone el comprender qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué. Apelamos a nuestras fuentes celestes que enseñan el arte del discernimiento, la ciencia del espíritu, base de los ritmos y de las leyes de la vida para tener respuestas a las siguientes preguntas. Preguntas de Giorgio Bongiovanni al científico extraterrestre Semarus: Coronavirus, ya no se habla de otra cosa. En medio del caos general que se ha creado después de las noticias de prensa nos preguntamos cuál es la naturaleza real de este virus. ¿De qué se trata? El tema debe ser afrontado a 360º. El virus no es de origen artificial. El planeta Tierra, que es una célula del ser macrocósmico universal hace uso de la fauna, la flora o del reino mineral, pero sobre todo de la fauna, es decir del conjunto de las especies animales, para engendrar determinados anticuerpos que vosotros llamáis virus, que tienen la tarea de defender la naturaleza del hábitat del planeta de pestilencias muchos más graves que el hombre ha originado. Entonces para vosotros terrestres son virus que atacan al organismo y producen lesiones orgánicas graves, incluso leales, mientras que para la Tierra son anticuerpos que la defienden de un virus mucho más fuerte y agresivo capaz de causar el fin de la vida en vuestro planeta: el hombre. Por lo tanto el coronavirus es un comienzo de defensa de la madre tierra, con la vida que manifiesta en la fauna y en la flora, maravillosa obra omnia del Divino Creador. Continúa el próximo domingo Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

