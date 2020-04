La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Primera D:

En medio del parate y aprovechando las desafortunadas declaraciones de Tevez, Ferrario y Gauna hicieron pública una carta dirigida a AFA. Más allá de sus intenciones, las palabras de Carlos Tevez ("un futbolista puede vivir un año sin cobrar") cayó como un baldazo de agua fría entre sus colegas y, especialmente, en el ascenso, donde las realidades son muy diferentes a las de una estrella de la Primera División como el "Apache". En ese marco, dos jugadores de la Primera D hicieron pública una carta en la que exponen su muy complicada situación en medio de esta crisis por la pandemia de coronavirus y piden ayuda para aquellos futbolistas que participan de las categorías menores de AFA. Se trata de dos jugadores de Deportivo Paraguayo: Sebastián Ferrario (ex Puerto Nuevo) y el histórico Julio Gauna. En ese texto, ambos explican su preocupación y remarcan "algunas inquietudes que se nos han generado luego de la experiencia de haber jugado 10 años en una categoría muy olvidada y poco rentable para los que trabajamos alrededor de este hermoso deporte". En ese contexto afirmaron que "la Primera D es una categoría amateur, en la que sus jugadores reciben un viático para poder ir a entrenar", aunque detallaron particularidades de la categoría: "La gran mayoría de los equipos entrenan de lunes a viernes a la mañana, agregando que muchas fechas de partidos son designados días de semana; esto nos quita la posibilidad de conseguir un "trabajo en blanco" manteniendo una jornada completa remunerada, sabiendo que los pocos que tienen trabajo deben ausentarse de su puesto laboral esos días y atenerse a las consecuencias (...)". Luego agregan: "Ninguno de nosotros cuenta con obra social, jubilación, seguro ni ART, ya que nuestros trabajos extrafutbolísticos en su mayoría son changas. El gremio de futbolistas no nos respalda por una razón lógica, ya que no contamos con contrato de trabajo. Nosotros, si no jugamos no cobramos". Finalmente se preguntan: "Si jugamos los martes, entrenamos sábado y domingo, concentramos, nos llevan una semana de pretemporada ¿Esto es fútbol amateur?". En el cierre de la carta, "Cachete" Ferrario y Gauna dejan entrever la necesidad de profesionalizar la categoría: "Esperamos que nuestras palabras, como afiliados a AFA, puedan ser oídas en la Asociación del Fútbol Argentino, solicitando ayuda a dirigentes y jugadores, intentando una posibilidad de cambio, siendo conscientes de que una petición nuestra, claramente, no impacta de la misma manera que las dichas por un jugador importante de nuestro fútbol".

Julio Gauna. Foto: depo·com·ar

La carta firmada x #SebaFerrario y #JulioGauna expresa la realidad de todo el fútbol de #Ascenso, + específicamente lo q viven los jugadores de la #1raD .

Obviamente adherimos, compartimos y pedimos difusión.#ÁreaAscenso siempre del lado correcto del #Ascenso .#QuedateEnCasa pic.twitter.com/F7OZAiTkY2 — Área Ascenso (@AreaAscenso1) April 5, 2020

