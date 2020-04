La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Automovilismo:

NOTICIA RELACIONADA: Milla; "Por suerte tengo todas las comodidades en casa para poder entrenarme bien" El certamen de Sports de la categoría arrancará a las 20 horas y será transmitido por Carburando. El campanense Matías Milla, del equipo Renault Sport, será de la partida. "Uso mucho el simulador, es parte de mi entrenamiento como piloto profesional", contó en la previa. Esta noche se desarrollará la fecha inaugural del "Campeonato de las Estrellas" del Súper TC2000 eSports. Será desde las 20 horas con televisación de Carburando, a través de su sitio web y su cuenta de YouTube. Tras el éxito y la repercusión que tuvo la "Carrera de las Estrellas" (prueba realizada semanas atrás), el Súper TC2000 redobló la apuesta en medio del parate por la pandemia de coronavirus y generó un certamen de automovilismo virtual que desafiará a los pilotos oficiales contra los mejores simracers del Campeonato 2019 del Súper TC2000 eSports. El certamen, cuya competencia es a través de una plataforma de videojuego, constará de cuatro contiendas, comenzado hoy en el autódromo de San Nicolás. La segunda cita tendrá lugar en el circuito de Centenario, Neuquén, mientras que la tercera se disputará en el autódromo de Buenos Aires. El cierre será en un trazado sorpresa que los participantes se enterarán recién finalizada la actividad en el escenario porteño. El sistema de competencia se asemejará a un fin de semana de carrera: los protagonistas realizarán la clasificación, luego correrán un Sprint de seis vueltas y después será el turno de la final. Entre los pilotos oficiales de los distintos equipos del Súper TC2000 que dirán presentes en este "Campeonato de las Estrellas" se encuentra el campanense Matías Milla, integrante del Renault Sport Castrol Team. Sus compañeros de equipo Leonel Pernía y Facundo Ardusso, últimos campeones de la categoría, también serán de la partida. "Uso mucho el simulador, es parte de mi entrenamiento como piloto profesional. Virtualmente nos juntamos seguido con varios colegas, pero los más amigos. A veces corro solo, otras con mi mujer, pero todos los días le dedico algunas horas. Me gusta usarlo de manera más privada, como complemento para entrenar. Si me subo a correr quiero hacerlo en las mismas condiciones técnicas y a veces es difícil con distintas plataformas. Es un elemento útil para mantenerse activo hasta que pase este período de inactividad en pista", señaló Milla respecto a esta competencia que afrontará mientras la categoría se encuentra parada por la pandemia de coronavirus (el STC2000 ya canceló sus primeras dos fechas, que iban a disputarse en San Juan y Rosario). Además de los pilotos oficiales de la categoría también correrán los representantes más encumbrados del simracing nacional; figuras invitadas; y jóvenes del TC2000 y la Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli. Las carreras con simuladores -de ahí la denominación simracing- son un fenómeno que crece de manera sostenida en todo el planeta. Las pantallas son el encuentro perfecto entre pilotos profesionales, que encuentran la mejor manera de entrenar cuando no hay carreras oficiales y los fanáticos, que pueden medirse directamente con sus ídolos. En Argentina, el Súper TC2000, siguiendo el camino de las principales categorías mundiales -la Fórmula 1, Nascar, IndyCar, WTCR, Supercars de Australia tienen cada una su torneo oficial de eSport- en 2020 decidió ir un paso más allá y oficializar su certamen. El Súper TC2000 eSport fue desarrollado por el equipo de diseñadores de "Autódromo Virtual" sobre la plataforma "rFactor 2", una de las más versátiles y conocidas en el mundo de la simulación de autos de carreras.

A FALTA DE COMPETENCIAS TRADICIONALES, LOS SIMULADORES SE TRANSFORMAN EN UNA ALTERNATIVA PARA LOS PILOTOS Y LA CATEGORÍA APROVECHÓ ESTA SITUACIÓN.



