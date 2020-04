La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/abr/2020 Automovilismo:

NOTICIA RELACIONADA: Súper TC2000; hoy se pone en marcha el Campeonato de las Estrellas En la previa al inicio del "Campeonato de las Estrellas", el campanense se refirió también a cómo transita estos días de encierro por el coronavirus. La falta de actividad en pista no detiene la preparación del campanense Matías Milla para la temporada 2020 del Súper TC2000. El piloto de Renault sigue trabajando para cuando llegue el momento de subir al auto: "Por suerte tengo todas las comodidades en casa para poder entrenarme bien y para seguir mentalmente de la mejor manera ante esta situación que me tiene preocupado. Volviendo a los entrenamientos los hago todos los días y la clave para mi es mantener el peso porque está claro que cuando uno pasa mucho tiempo encerrado, y está aburrido a la vez, lo primero que hacemos es ponernos a comer. Desde ese punto de vista estoy muy bien porque lo vengo logrando. Yo entreno con Charly Mellado que me da una base y ahí me voy guiando", detalló el piloto de nuestra ciudad en diálogo con Carburando. Consultado sobre si este parate lo perjudicaba por estar tantos días inactivo (la última vez que corrió fue a mediado de diciembre) Matías expresó: "Para mí no cambia absolutamente en nada. Por suerte mis periodos de adaptación son muy cortos y eso es una ventaja. Obvio que estoy esperando con muchas ganas el arranque de campeonato que tiene un nuevo reglamento y que todos deberemos experimentar. Por suerte en la última visita que hice al taller vi todo muy encaminado y me asombró mucho como está quedando el Renault Fluence". En cuanto a la temporada 2019, su primera con el team de Marcelo Ambrogio, el campanense comentó: "Si miro el resultado de las dos últimas carreras digo que el final fue malo, porque terminé en un nivel muy bajo y me pasaron cosas que no me permitieron terminar el torneo como hubiese querido. Pero si miro la temporada completa creo que fue excelente y cumplí con mi rol en la estructura. En líneas generales, el 2019 fue el mejor desde que hago Súper TC 2000, aunque mis objetivos eran otros". Milla debutó en el Súper TC2000 en el año 2014, después de consagrarse campeón del TC2000. Estuvo un año con el equipo Chevrolet YPF y después siguió durante tres temporadas en Toyota. En 2018 compitió con el Sportteam de Sergio Polze y el año pasado arribó a Renault, equipo con el que consiguió su primera victoria y otros tres podios. Igualmente, el piloto de nuestra ciudad mostró que tiene en claro su función dentro de la estructura tricampeona de la categoría: "Siempre supe cuál era y cuál es mi función dentro del equipo. Yo seguiré poniendo mi granito de arena y luchando desde mi posición para apoyar a mis compañeros. Luego trabajaré desde lo personal para conseguir alguna victoria".



