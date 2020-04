Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 05/abr/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 05/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

Dos futbolistas esbozaron la necesidad de profesionalizar la categoría Fútbol Infantil:

La calle sigue esperando

Por Néstor Bueri Automovilismo:

Súper TC2000; hoy se pone en marcha el Campeonato de las Estrellas Automovilismo:

Milla; "Por suerte tengo todas las comodidades en casa para poder entrenarme bien" Rincón Tuerca Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Rincón Tuerca







PRESENTE: DiegoTusa, subcampeón 2019, confirmó que estará presente en la Clase 2 de ALMA cuando se reanude el año deportivo. Seguirá con el mismo Fiat Uno bajo la preparación del Tusa Sport. INDYCAR: Aplazan las 500 Millas de Indianapolis para agosto. La 104ª edición de la histórica competencia se realizará el domingo 23 de agosto debido al coronavirus. En tanto, el Gran Premio de Indianapolis será el sábado 4 de julio. ARMAR: Cristian Falivene sigue armando con cierta tranquilidad su karting para en algún momento se pueda sumar a la categoría kart plus donde ya viene corriendo sus hijos. POSEE: Cristian también posee un chasis para el regional el cual sigue guardado en el galpón y de querer utilizarlo hay varios trabajos por hacer,el motor de este chasis esta armado por tartara en su momento y tiene todo para empezar a competir cuando se tome la desicion. SOLIDARIA: Johnnito el de Necochea llevará a cabo una subasta con los buzos antiflama que utilizó durante su carrera y lo recaudado será donado al Hospital Municipal de la ciudad. Una vez más, la familia De Benedictis se pondrá al frente de una acción solidaria. Hace unas semanas atrás, Franco presentó su Nissan de Turismo Nacional con un evento solidario, donde lo recaudado ($35.000 e insumos) fue destinado para el Hospital Emilio Ferreyra de Necochea. MOTOS SUNRA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. SUCURSAL: En la zona norte de la provincia de Bs As nuestra sucursal que se instalo en la ciudad de Campana donde en la esquina de Alberdi y Rawson tenemos nuestro local de exposición con gente muy capacitada para nuestros productos que le permiten a los clientes tener la posibilidad de conocer todas las bondades de nuestras motos. EXTRAÑA: Cuentan que Constanza Toledo ya extraña no poder correr en karting donde la niña viene de cerrar un gran año en la categoría Kart Plus done la nieta del popular colibri tiene un futuro interesante. GANAS: En esto de extrañar Tobias Amarillo también esta con todas las ganas para arrancar el campeonato aun mas que no estuvo en la primera del año en la Kart Plus donde decidió continuar otra temporada FÓRMULA 1: Rumores indican que Renault dejaría la F1 a fin de año y el cambio de McLaren a motor Mercedes sería un indicio. La de Reanult fue una discreta temporada 2019, en la que retrasó algunos casilleros en comparación a 2018. Por tal motivo los franceses está evaluando la posibilidad de abandonar la Fórmula 1 de manera definitiva, por dos motivos fundamentales, no cuentan con clientes a los que suministrar motores en 2021 y también por no estar cumpliendo con el objetivo trazado como equipo. QUERER: Barrichello quiere que Alonso sea su invitado para los 200 km de Buenos Aires. Ese es el deseo del brasileño, quien ha compartido un Live de Instagram con el español donde hablaron, entre otros temas, del Súper TC2000. Más allá de haber sido rivales por varias temporadas en la Fórmula 1. VOLVER: Luís Patita Minervino, un histórico del TC, volverá a preparar un motor dentro de la categoría. Será el del Chevrolet de Juan José Ebarlin. Luis volverá a trabajar en el Turismo Carretera. El ex piloto de la ciudad de Chacabuco será el responsable de atender el motor del Chevrolet de Juan José Ebarlin IDEA: Los dirigentes de la categoría alma tienen una idea donde pueden llegar a comenzar el campeonato pero no esta definido en que autodromo ni en que fecha sera ese momento de poder girar en pista,de todas maneras la categoría tiene una clase aun para definir el campeonato 2019 que de no cristalizarlo no estará en condiciones de comenzar el presente calendario donde curiosamente posee un parque de autos atractivo. GIMNASIA: En la etapa donde no se puede correr en la alta competencia se lo pudo ver en las redes al piloto Pablo Savastano realizando gimnasia junto a una de sus hijas en su casa para no perder la linea y estar bien desde lo físico MOTO GP: Se pospuso el GP de España sin fecha determinada. El brutal brote de coronavirus en el país ibérico de los últimos días, obligó a los organizadores de la competencia en el circuito de Jerez de la Frontera a aplazarla para más adelante. Le Mans (17 de mayo) y Mugello (31 de mayo) también están en duda. EVALUAR: Cristian Iglesias esta evaluando como va a continuar con sus autos de picadas donde el representante y exitoso hombre de zarate se vera condicionado por el tema de los presupuestos que le marcaran la definición de los pasos a seguir. LISTO: Gaston Brown tiene todo listo para cuando arranque la clase tres de Alma la presente temporada con el auto que se encuentra en el taller de mariano novoa listo para salir a pista el oriundo de dolores representara a la ciudad de lima donde hoy se encuentra radicado. NUEVO: El "Topo" de Ramos Mejía, Rubén Fontan ya tiene todo listo para arrancar la temporada en Arrecifes,con el tc bonaerense el próximo Lunes se vá a banquear el motor nuevo, contará con la atención tanto en el chásis y el motor de los hermanos Gonzalez, yá cuenta con el nuevo número en sus laterales, RENOVADO: El piloto de Capilla del Señor Marcelo Cuidet tuvo una destacada temporada en la segunda mitad del campeonato de la Clase A y pintó el #4 en los laterales del auto. Los trabajos a cargo en el chasis que motoriza la familia Tártara estan terminados ahora Pocho" sabe que La cuarentena lo mantiene aislados, pero igual trabajando por y para el TC Regional. COCINERO: No cabe duda que tanto tiempo en casa nos permitió ver las bondades de cocinero que posee Claudio Cruzado que viene corriendo en el turismo pista y en las redes sociales junto a su señora que hace las veces de camarografa muestra su mejor versión cocinando diferentes propuestas gastronómicas sin ponerse colorado. DESCUBRIR: Esta detención también mostró que tanto tiempo en casa vamos descubriendo como se van manejando puertas adentro nuestros personajes con este tema de alimentación familiar y tal es el caso de Andres Rivero que se lo pudo ver realizar empanadas y pastelitos donde cuentan que el gauchito no mostró su mejor habilidad para tal emprendimiento. SONDEO: El 2020 es un año bisagra en el mundo virtual para Agustín Canapino, que hasta acá corría en simuladores un poco por el hobby y otro tanto como método de entrenamiento. Sin embargo, esta temporada con menos actividad (correrá por primera vez en dos categorías) y el inesperado contexto de cuarentena por el Coronavirus, el tiempo es lo que le sobra al arrecifeño que tiene por delante un intenso calendario de carreras de distintas categorías del mundo y una propuesta latente para correr en el campeonato oficial eSport de la F1 con Williams. VOLVER: Aun no definió cuando supere su situación de salud Alejandro Ferraro si volverá a correr en el rally desde su condición de navegante como lo viene desarrollando donde ya ganó los dos últimos campeonatos desde esa butaca. PADECER: Otro navegante de rally local como el señor Victor Amaranto también padece tener presencia cotidiana en su casa donde se lo pudo ver arriba en lo alto de una escalera pintando arriesgando su vida mas que cuando corre casi sin poder descansar el tiempo que eso demanda mas allá que Gaby Fuentes le cebe unos mates donde ella le asegura que así Victor se mantiene bien desde lo fisco para cuando arranque la alta competencia. DUDAS: Muy lindo quedó el Fiat 600 con el que ¿Marcelo y Juan Pablo Marchesse, padre e hijo, correrán en binomio en la TC 1100 de ALMA? Aunque quienes conocen la interna familiar dudan ..¿será verdad o correrá solo "Juampi"y que el abuelo Roberto Videle sera quien asesorara al joven de Pilar. DEBUTAR: El auto esta en pleno trabajo y el Fiat 128 va de a poco tomando color y se va llegando a lo que se pretende de la mano de Diego Fangio el constructor del mismo que aseguro estará para cuando arranque el campeonato en su segunda carrera del año en Arrecifes y tendrá a Silvestre Gallo como el piloto a debutar en esta categoría. INTERESANTE: En nota radial sandro ariu dejo entrever que participar con su Jeep 4x4 en diferentes encuentros le resulta tan interesante como cuando corrió en la categoría Alma en aquel equipo de Mario Rotundo cuando sus compañeros eran Guillermo y Alejandro Clereci y Daniel Vidal. CAMBIAR: Sigue trabajando en su Fiat para las picadas Diego Salerno que esta en un momento donde desea cambiar de clase y se esmera para lograrlo para llegar en algun momento a tener la posibilidad de medirse en el autodromo capitalino. EQUIPO: El equipo Renault de Súper TC2000 presento a su plantel de pilotos para la temporada 2020. Entre ellos había una cara nueva, se trata de Tomás Gagliardi Genné, quien señaló que es un paso muy importante para él llegar al equipo campeón y hay que recordar que Matias Milla forma parte de esta estructura. MOLESTO: El ex campeón de la categoría Alma Ricardo Sorvillo esta molesto con algunos de sus amigos que no viene respetando la cuarentena y dijo también que deberían ir preso,parece que esta molesto y enojado Cary. UTILIZAR: Javier Murillo dejó en claro que su Jeep para el cañon 4x4 no lo esta utilizando para los eventos y lo usa par trabajar todos los días sin dejar de reconocer que esta es una pasión difícil de abandonar y que en alguno pude llagar a a sumarse CONTAR: Damian Toledo días atrás en el cumpleaños de su señora Roo contó que el auto se arma como todos los años pero de ahí a correr lo vamos a evaluar cunado llegue el momento día a día mas allá que huesito quiere estar desde la primera del año cuando arranque alma su calendario. CHUECO: El piloto de Grand Bourg va por su octava temporada consecutiva en la Clase 2 de ALMA con el mismo Fiat Uno con el que ganó el año pasado en Dolores. En 2020 buscará pelear de movida por los puestos de vanguardia. El Fiat Uno del chueco Mario Rodríguez seguirá en 2020 con Al Limite en el chasis y Leandro Lamuedra en el motor.

rincontuerca@ubbi.com



Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar