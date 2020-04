La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/abr/2020 Pandemia:

Comenzó a funcionar el nuevo triage del hospital San José







El intendente Abella recorrió la carpa de Cruz Roja emplazada en la puerta del nosocomio donde serán analizados todos los pacientes que concurran a la guardia. Tras este primer diagnóstico, los que manifiesten alguna posible patología infecciosa ingresarán por Jacob, mientras que aquellos que lo hagan por un traumatismo, por ejemplo, entrarán por la calle Alberti. Tal como había adelantado La Auténtica Defensa el domingo pasado y atento a las nuevas normativas epidemiológicas, el Hospital Municipal San José instaló un nuevo triage donde serán analizados todos los pacientes que concurran a la guardia por alguna urgencia o emergencia. El intendente Sebastián Abella, en tanto, recorrió este lunes la carpa que el Municipio junto a la Cruz Roja emplazó frente al ingreso de la guardia del nosocomio local –sobre Jacob. Allí, luego de un primer diagnostico, los vecinos que manifiesten alguna posible patología infecciosa ingresarán al hospital por Jacob, mientras que aquellos que lo hagan por un traumatismo o una cefalea, por ejemplo, lo harán por Alberti. "A partir de hoy comenzará a funcionar este nuevo servicio que tiene la finalidad de garantizar el bienestar de los pacientes y evitar posibles contagios de Coronavirus", enfatizó el jefe comunal tras supervisar las instalaciones. Además, hizo hincapié en que "si bien en las últimas horas no se sumaron nuevos casos positivos, no nos quedamos tranquilos y reforzamos las medidas preventivas, siempre buscando que Campana se vea afectada lo menos posible por esta pandemia". Abella también les volvió a pedir a los vecinos que intenten salir de sus domicilios de a uno; que se organicen para realizar las compras una vez a la semana y no todos los días; y que respeten todas las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio. En tanto que, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, explicó que todos los pacientes que manifiesten cualquier problemática de salud que no tenga nada que ver con el Coronavirus, deberán ingresar por el acceso de calle Alberti, previo paso por la carpa de Cruz Roja, donde absolutamente todos serán evaluados por profesionales médicos y personal de enfermería.



Sebastián Abella y la secretaria de Salud Cecilia Acciardi, quien explicó que los pacientes que no tenga nada que ver con el Coronavirus, deberán ingresar por el acceso de calle Alberti.





Abella recorrió ayer la carpa que el Municipio, junto a la Cruz Roja, emplazó frente al ingreso de la guardia del hospital San José, sobre calle Jacob.



Pandemia:

Comenzó a funcionar el nuevo triage del hospital San José

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar