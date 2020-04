La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/abr/2020 Cronograma Anses:

Es muy importante tener en cuenta que quienes posean tarjeta de débito podrán retirar su dinero a través de un cajero automático cuando deseen y que no están obligados a ir a la sucursal el día de cobro. Puede ir a cualquier cajero de cualquier banco o red, sin que se les cobre ninguna comisión, aunque si van a un banco distinto del suyo el tope para retirar puede ser menor. Vale recordar además que pueden usar su tarjeta de débito para hacer compras en comercios. La ANSES informa que se ha modificado el cronograma de pagos previsto para esta semana dado que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha decidido agregar un día más de atención a jubilados y pensionados, a los efectos de evitar aglomeraciones en las oficinas bancarias de todo el país. De esta manera, se comunica a todos los beneficiarios que este, martes 7 de abril, las sucursales bancarias habilitadas abonarán los haberes de jubilados y pensionados que aún no cobraron el mes de marzo y cuyos DNI terminen en 6 y 7. Asimismo, se pagarán también las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes al mes de abril a los titulares cuyos DNI terminen en 6 y 7. Los bancos atenderán por caja exclusivamente a los beneficiarios mencionados. De este modo, el miércoles 8, se atenderá solamente a los titulares de jubilaciones, pensiones y PNC cuyos DNI terminen los números 8 y 9. Finalmente, el jueves 9 se pagarán los haberes de abril de jubilaciones y pensiones menores a 17.859 pesos cuyos titulares tengan DNI terminado en 0. Por otra parte, ANSES recuerda que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los beneficiarios.

