La medida entró en vigencia este martes y establece multas para quienes no la cumplan. El Municipio fundamentó la decisión en el éxito que tuvo en República Checa y lanzó un megaoperativo de confección y reparto. Desde el gobierno de Campana se diferenciaron. Desde hoy los zarateños tiene que salir a la calle con la boca tapada: así lo dispuso el intendente de la vecina ciudad, Osvaldo Cáffaro, al firmar este fin de semana un decreto estableciendo la obligatoriedad de usar barbijos o mascaras en la vía pública y dentro de establecimientos públicos y privados. El uso de barbijos de manera generalizada está desaconsejado por el Ministerio de Salud de la Nación y por la provincia de Buenos Aires, ambos con gobiernos del mismo color político que el zarateño. De todas maneras, Zárate se convirtió en el primer distrito bonaerense en implementar la medida, imitando a provincias como La Rioja, Catamarca y Jujuy. Como pasó con el bloqueo de acceso viales, se espera que la acción sea replicada en otros partidos. Pero la iniciativa despertó otra polémica: qué potestad tienen los jefes comunales para dictaminar cómo deben salir los vecinos a las calles. La situación fue analizada por diversos especialistas en Derecho, quienes coincidieron en su legalidad. En principio, el artículo 192 de la constitución bonaerense establece como facultad municipal la emisión de ordenanzas tendientes a preservar la salubridad. Cáffaro, en el poder desde 2007, determinó "el uso de barbijo y/o mascarillas para circular en la Vía Pública" teniendo en cuenta "la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud con respecto al COVID-19 y la necesidad de adoptar medidas en beneficio de la población". El decreto promulgado -número 245- reglamenta la obligatoriedad de la medida a partir de las 00:00 hs de este martes "para la circulación en vía pública, tanto para trasladarse, como para concurrir a espacios públicos, entidades financieras, comercios, sitios de reunión, entre otros". El vecino municipio acompañó la disposición con una masiva campaña de difusión bajo el lema "Yo te protejo a vos, vos me proteges a mí" que incluyó mensajes de famosos a través de la red social oficial y la grabación de videos revelando el trasfondo de la decisión, basada -según se precisó- en la exitosa experiencia de República Checa, cuya "mayor diferencia" para mitigar el Covid-19 radicó en la disposición del uso mandatario de barbijos. "Quizás te han dicho que los barbijos no te protegen, pero existen estudios que demuestran que hasta barbijos caseros te protegen parcialmente", se asegura en el video. En paralelo, el gobierno de Cáffaro comenzó a repartir barbijos en diferentes puntos de la ciudad y lanzó un "voluntariado social" convocando a vecinos a fabricar barbijos en sus casas, con el Municipio entregando kits para elaborar hasta 250 unidades bajo normas ISO e IRAM. La secretaria de Salud de Zárate, Rosana Núñez, manifestó que mientras no se puede "dejar de cumplir la cuarentena", el empleo obligatorio de barbijos o mascaras fue pensando para "evitar la propagación y que la gente se siga contagiando" en un escenario de "propagación interna" tanto en Capital Federal como en territorio provincial. Zárate y Campana se han diferenciado en las medidas de prevención encaradas para enfrentar la pandemia de coronavirus y el uso de barbijos confirma esa bifurcación de estrategias. De hecho, este lunes en ronda de prensa la secretaria de Salud local, Cecilia Acciardi, informó que el Municipio "siguen haciendo lo que indica el Ministerio y la Sociedad Argentina de Infectología", destinándolos "para las personas enfermas y el personal de salud en contacto" con ellas. Y añadió: "Primero hay que saber usar el barbijo, que tiene una durabilidad muy corta porque se humedece con el hablar, toser y el uso, lo que puede volverlo contraproducente al poder adherir virus o microorganismos. El mal uso puede hacer también que la persona tenga el barbijo colgando y respiremos todo lo que está contaminado. Tenemos que ser muy criteriosos. Además, nosotros tenemos que respetar las normas y los protocolos, no podemos seguir con sentido común lo que le parece a cada uno". La funcionaria estimó que, procurando una utilización correcta y sin contar a los pacientes, el Hospital demandará 300 mil barbijos a lo largo de la pandemia. Esta proyección vuelve alarmante la cifra que necesitará la vecina ciudad ya que, según el censo de 2010, Zárate tiene más de 115 mil habitantes.

