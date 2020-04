Las fuerzas de seguridad realizaron 45 aprehensiones este fin de semana por no cumplir lo dispuesto por el Gobierno nacional. Además, secuestraron una bicicleta en el marco de esta infracción. Las fuerzas de seguridad de la ciudad continúan con importantes operativos a fin de garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el Gobierno nacional. En este marco, siguen adelante las detenciones a quienes no cumplen con lo establecido. Como resultado, por el momento, el total de detenidos asciende a 445 personas, 45 durante el último fin de semana. Además, se secuestró una bicicleta en el marco de esta infracción. Estas detenciones fueron realizadas por Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Comando de Patrulla, Comisaría, Policía Local de Campana, GAD Zárate Campana, Destacamento Alto Los Cardales y Grupos de Refuerzo de Caballería, Infantería y UTOI. Según informaron desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, las aprehensiones se llevaron a cabo durante los distintos controles efectuados tanto en ingresos a la ciudad como en diversos barrios y sectores.



Además de las detenciones, se secuestran los rodados donde se trasladan los infractores.



Detuvieron a 445 personas por no respetar el aislamiento social obligatorio

