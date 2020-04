La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/abr/2020 Efecto coronavirus:

La solidaridad sigue sumando gente







El Centro Regional Campana armó una red regional con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Escuela Técnica Rocca, la empresa 3D Studio y Walter Melo y armarán máscaras para ser entregadas a los hospitales de Campana y Zárate. Hace una semana en nuestro medio dábamos cuenta de cómo un grupo de jóvenes de nuestra ciudad y de Zárate realizan máscaras para ayudar a los profesionales de la salud como así también personas que estén infectadas. Es así como hoy protegerse del Covid-19 se ha convertido en la prioridad de todos y cada uno de los ciudadanos argentinos. La alarma social generada ha provocado un problema de suministro de mascarillas. Ahora el Centro Regional Campana armó una red regional con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Escuela Técnica Rocca, la empresa 3D Studio y Walter Melo quienes junto a varios docentes, no docentes y estudiantes ya están trabajando para sumarse a la campaña de fabricación de máscaras de protección para el personal de salud de los Hospitales de Campana y Zarate. En estos momentos de crisis es cuando más se necesita de la mano del otro. Desde 3DH Studio ya se entregaron los primeros 70 protectores faciales para el hospital San José de Campana, pero como ellos dijeron, "esto no termina acá, necesitamos muchas más máscaras". El pedido a la comunidad consta de donación de elementos básicos como elásticos, radiografías desteñidas (se deja la placa con lavandina por 30 minutos aproximadamente, el tamaño ideal es de 24 cm x 24 cm y con un esponja suave se limpia) o planchas de acetato para poder seguir fabricando. La visera está impresa en 3D, tiene una plancha de acetato adelante y un elástico que lo amarra a la cabeza. Para realizar donaciones acercarse a "La Esquina Bar" ubicado en Bertolini y Vicente López de lunes a viernes de 10 a 15 horas o llamar al Teléfono de Hugo - 03489-15-498423 sino en caso de no poder acercarlas se puede coordinar para pasar a retirarlas. Comunicarse con Hernán Pirsch (011-15-40294512) o Gisella Vargas (03489-15-524117). "Cuantas más radiografías consigamos, más máscaras de protección podremos armar, gracias a todos por colaborar. Al Coronavirus lo combatimos entre todos", sintetiza el comunicado que rápidamente se viralizó por las redes sociales.

Se pide a la comunidad la donación de elásticos y radiografías desteñidas.



