7 de Abril de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PROBLEMA SOLUCIONADO "Les quiero agradecer porque en este momento (por ayer) están limpiando la pileta y cortaron el pasto en Iriart entre Castilla y Beruti", muestra Ángela. CABLE EN LA VEREDA "Cable cortado en Iriart esquina San Martín según CIMOPU lo tiene que levantar el vecino yo no sé si es eléctrico o no porque los nuevos vienen todo juntos", escribe Luis.

BOCA DE LOBO "En la foto no se ve mucho... porque mucho no se ve. Así estamos hace varias noches en Lavezzari entre Barletta y Arenaza, barrio Siderca rojo. Ideal si vienen a reemplazar el foco quemado de la columna que está a mitad de cuadra, a la derecha, mirando desde Ruta 9", escribió O. P.

#QuejaVecinal vereda de Av. Ameghino, entre Castelli y Rawson. Hace meses que está abandonado, pérdida de agua, no se puede pasar, lo que implica tener que bajar a la calle muchas veces con niños que están yendo a la escuela Normal. Se agradece la difusión". Horacio, un vecino pic.twitter.com/fFtRDgJlI1 — Daniel Trila (@dantrila) April 5, 2020

