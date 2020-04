La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/abr/2020 Correo de Lectores:

Sin banderas ni ideologías políticas

Por Aníbal Valdivia







Sr. Director: Celebro que el Jefe Comunal haya actuado en tiempo y forma y con la debida prontitud, y tomar la decisión de blindar la ciudad, en estos momentos debemos apoyar y estar todos unidos sin banderas ni ideologías Políticas, desde la Izquierda a la Ultra Derecha a todos nos debe convocar una sola bandera .. la celeste y blanca. Por otro lado considero atendible lo que propuso la Edil del Frente de Todos en conformar un Comité de Crisis que para estos acontecimientos de emergencias es indispensable en razón de poder coordinar, armar y proyectar y de ésta manera generar más confianza en la población, ademas en los posibles errores que la responsabilidad sea de todos. También les recomiendo por favor a los vecinos que respeten a las autoridades tanto Federales, Policiales, Funcionarios Municipales, aquellos que estan haciendo cumplir el protocolo de cuarentena más aún en aquellos irresponsables que todavía circulan innecesariamente. Quiero humildemente honrar a los nuevos Héroes, tenemos Veteranos del Canal Beagle, Veteranos de Malvinas y ahora Héroes de la salud, Médicos, Personal de Enfermería y Auxiliares mis felicitaciones para todos ellos. Tengo la Fe y la Esperanza que cuando todo termine la Argentina será uno de los Países menos afectado por este virus y Campana la ciudad con menos infectados de la Provincia de Buenos Aires y todo tiene un sentido y una explicación lógica. En la Argentina hay más de 32 millones de personas de rodillas tanto Católicos como Evangélicos y en Campana no es un dato menor, son aproximadamente más de 65 mil personas orando y rezando ante el Dios de los milagros. El Presidente de la Nación dijo que Dios fue bueno y les dio tiempo para tomar los recaudos inmediatos para enfrentar ésta pandemia y yo digo que a sido muy bueno porque todo ocurrió en un clima no propicio para el virus al no tolerar las altas temperaturas y sea eliminado rapidamente. Termino diciendo que : "Si mi mi Pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado y oraran ó rezaran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos... Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y SANARE SU TIERRA".. Dios bendiga al mundo, tenga piedad por Argentina y guarde nuestra querida ciudad de Campana. Actuemos con Prudencia, Precaución y Prevención, por amor al prójimo y a nuestros seres queridos quedate en casa ya falta poco. Dios les Bendiga, queridos Vecinos. Aníbal Valdivia Referente Nos-Campana





Correo de Lectores:

Sin banderas ni ideologías políticas

Por Aníbal Valdivia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar