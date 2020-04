La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/abr/2020 La JECAM adoptó importantes medidas en apoyo a sus asociados











Federico Szir, presidente de la JECAM, expresó la importancia de medidas urgentes para el sector emprendedor, que está siendo muy golpeado.

En el marco de la situación de público conocimiento que está atravesando nuestro país por la pandemia COVID-19, la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana, JECAM, tomó importantes medidas en apoyo a todos sus asociados, para palear la tremenda situación que está sufriendo el sector Pyme y Emprendedor de nuestra ciudad. La Cámara tiene como objetivo desde sus inicios, vincular empresas y emprendedores de la zona, mejorando la comunicación entre ellas para lograr el fortalecimiento de la producción, con la visión de apoyar a los asociados ofreciendo redes de contactos, oportunidades de negocios, beneficios y capacitaciones de suma importancia para el sector. En concordancia con estos principios, la cámara ha resuelto adoptar importantes medidas, ya que según afirman desde su Comisión Directiva, el sector está atravesando una gran crisis sin precedentes, producto de la falta de ingresos por la drástica baja de producción y fuerte caída en la venta de productos y servicios de todos los que pertenecen al sector emprendedor o PyME. Debido a todo el contexto mencionado anteriormente, la JECAM decidió tomar las siguientes medidas: - Suspensión de eventos públicos de la institución durante el tiempo que continúen las medidas de "Aislamiento social preventivo". Volcaremos nuestras actividades a plataformas digitales. - Suspensión del cobro de la cuotasocial de la Cámara por tiempo indefinido a actuales socios y nuevos asociados. - Espacio de asesoría gratuita durante esta situación de crisis de las siguientes áreas: Legal y Fiscal / Administrativa y Contable / Gestión del personal / Marketing y Negocios Digitales La modalidad de estos espacios será informada por el correspondiente asesor en el momento que se los solicite. - Asistencia alimentaria para aquellos asociados que lo requieran con urgencia. - Articular medidas junto a la Municipalidad de Campana que busquen dar apoyo y preservar los intereses de todos los emprendedores y empresarios locales. - Difundir y apoyar las medidas propuestas para el sector PyME por UIPBA, ADIBA, FEBA, UIA y CAME ya que entendemos que no es un pedido sino una necesidad básica para mantener vivo al sector. "Es fundamental en este momento estar todos juntos, unidos; apoyándonos y buscando tomar las mejores decisiones para nuestros emprendimientos y negocios" expresó Federico Szir, presidente de la JECAM y agregó "consideramos fundamental la solidaridad y apoyo entre emprendedores como también la defensa de estos mismos ante quien corresponda, solicitando medidas urgentes para el sector tan golpeado". Por su parte Karina Gelvez, secretaria general remarcó "la idea de estas medidas, es extenderlo a nuevos asociados también, ya que entendemos que todo el sector está en una situación crítica. Los invitamos a unirse ya que queremos y debemos apoyar a todos los emprendedores y empresarios. No es una elección es una responsabilidad". Para más información e inscripción los interesados podrán contactarse a: Tel: 03489-15581118 o vía email: secretaria@jecam.com.ar

