Efemérides del día de la fecha: 7 de abril

DÍA DEL TRABAJADOR DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES Instituido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Disposición N° 49/2008 en el año 2008, en este día se conmemora la sanción de la Ley de Correos por parte del Presidente de la Dirección de Correos, Don Eduardo de Olivera, en el año 1876; la misma fusionó la Dirección de Correos con la Dirección de Telégrafos creando una entidad que modernizó el servicio de correo. En este día se homenajea a estos trabajadores por su esfuerzo diario que permite la comunicación entre cientos de personas. El año pasado la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones expresó: "nosotros ponemos el trabajo, la eficiencia y nuestra voluntad por prestar el mejor servicio y garantizar la comunicación hasta el rincón más escondido del país. Lo hacemos porque no es sólo un trabajo, es la pasión por una de las pocas empresas que queda en pie y que fueron fundamentales en la construcción de la Patria". DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Celebrado desde el año 1950, en este día se conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1948, se busca crear conciencia sobre las enfermedades mortales alrededor del mundo e insentivar a la población a llevar un estilo de vida saludable. El lema de este año es "Apoye al personal de enfermería y partería" y tiene como principales objetivos recordar la labor esencial de estos profesionales de la salud y hacer un llamamiento para fortalecerlo; asimismo, es pertinente mencionar que la OMS declaró este año como "Año internacional del Personal de Enfermería y Parteria" aspirando a que todos los enfermeros y parteros "puedan trabajar en entornos donde estén a salvo, gocen del respeto de los médicos y demás colegas del mundo de la salud y tengan acceso a servicios de atención sanitaria que funcionen debidamente y en los cuales su labor esté integrada con la de los demás profesionales de la atención de salud." La Segunda Guerra Mundial finalizó en el año 1945 dejando países debastados y marcados por un sistema de salud colapsado. Al año siguiente, la recientemente fundada Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió en Nueva York en la denominada Conferencia Sanitaria Internacional, donde se redactó la Constitución de la OMS que entró en vigor dos años después; creada bajo el preámbulo de que la salud "es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", en el primer artículo de su Constitución establece que la finalidad de la OMS es conseguir que todos los pueblos alcancen el "grado más alto posible de salud." En lo que respecta al COVID-19, la OMS recalca que no hay que automedicarse, particularmente con antibióticos, para prevenir o evitar esta enfermedad y utilizar barbijos sólo en casos de tener tos o estornudos y estar en contacto con una persona que sospechan que tiene el virus además de saber cómo usarlos y desecharlos y combinarlos con el lavado de manos, ya que, sin esto último pierden efectividad. VISITA DEL DALAI LAMA AL PAÍS Un día como hoy en el año 1999, el Dalai Lama visitaba por segunda vez nuestro país. La primera visita del líder del budismo tibetano y Premio Nobel de la Paz fue en el año 1992, en aquella ocasión realizó una ceremonia interreligiosa con los líderes argentinos de los principales credos en la Catedral de Buenos Aires: "mi misión en la Tierra es promover las cualidades internas del ser humano, que no tienen que ver con la fe sino con la esencia del hombre mismo." Por otra parte, en su segunda visita, el Dalai Lama se reunió con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja provincial, el gobernador Eduardo Duhalde, dio una conferencia en la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, donde fue nombrado "Visitante ilustre de la Universidad de la Plata" y "Doctor honoris causa" y, por último, Fernando de la Rúa le otorgó el título de "Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires".



