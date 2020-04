En los últimos días cobró fuerza la opción de realizar playoffs con 16 equipos y extender la temporada hasta diciembre, readecuando el calendario. Sin embargo, todavía son más las incertidumbres que las precisiones. Con el fútbol completamente parado a raíz de las medidas establecidas para frenar la expansión del coronavirus, los rumores sobre las alternativas que baraja la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para definir sus respectivos campeonatos siguen creciendo. Y la Primera Nacional es la que ofrece mayor cantidad de versiones hasta el momento. En primera instancia se manejó la posibilidad de que asciendan los equipos que lideran cada una de las zonas. Después se mencionó la posibilidad de que lo hagan los dos mejores de una Tabla General. Y, en los últimos días, cobró fuerza la realización de un playoff con la participación de 16 equipos. Esta última opción podría ser acompañada por un reordenamiento general del calendario, que obviamente dependerá de cómo evolucione la crisis del coronavirus. Cuánto tiempo de fútbol habrá hasta fin de año es una incógnita, pero en la casa madre del fútbol argentino imaginan la posibilidad de reiniciar en junio/julio. Ante este panorama, tendrían decidido un cambio que hace tiempo recomiendan desde la CONMEBOL: que las temporadas sean de enero a diciembre y no de julio a junio. Actualmente, Argentina es el único país del continente que se mantiene en la segunda postura. Así, con cuerda hasta fin de año, en la AFA comenzaron a avanzar en esta opción y a diagramar un boceto para completar el torneo de Primera Nacional y decidir los ascensos. En las últimas horas tomó fuerza la idea de hacer series de playoffs, a los que se clasificarían los mejores ocho de cada zona. Las instancias serían de Octavos, Cuartos y Semifinales, cuyas llaves definirían los dos ascensos a la Liga Profesional 2021 (la Final sería para conocer al campeón de la temporada). Lo que no está claro todavía es si esas eliminatorias se definirían con las tablas actuales o se completaría la fase regular del campeonato que todavía está pendiente. Esto dependería de la fecha elegida para la vuelta al fútbol. En principio, los emparejamientos serían cruzados entre las zonas, por lo que de culminar el certamen con las posiciones actuales, Villa Dálmine (8º de la Zona B) se mediría en Octavos de Final frente a Atlanta (1º de la Zona A). ¿Avanzará esta opción y en 2021 la Primera Nacional volverá a tener un campeonato de marzo de diciembre como ocurrió en 2015, año en el que el Violeta volvió a la categoría? Por lo pronto, siguen siendo mayores las incertidumbres que las certezas. Y hasta tanto no se sepa con mayor claridad una fecha en la que la pelota pudiera volver a rodar, difícilmente se conozca cómo continuará el fútbol argentino en general y la Primera Nacional en particular.

