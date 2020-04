Según el informe de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana, ningún caso hay en estudio ni tampoco infectado con coronavirus en la ciudad de Campana.

Mientras tanto, las autoridades de la cartera de Salud siguen preparándose para un escenario acorde a lo acontecido en otros países del mundo y bajo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

#Ahora informe oficial de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana. No se registran casos de #Coronavirus. De todos depende cuidarnos para evitar contagios, mantengamos Distancia Social, si no es necesario no salgas #QuedateEnCasa pic.twitter.com/IzFEJM10HD