INSTRUCCIONES: Haga click en el icono de "pantalla emergente" arriba a la derecha del insertado, para ampliarlo en una nueva ventana. O haga Click aquí para acceder al PDF directamente. NOTICIA RELACIONADA: Paolo Rocca: "Pondremos el hombro para que la comunidad salga fortalecida" TEXTO DE LA MISIVA: Abril 7, 2020 Sebastián Abella Intendente de Campana Ref. Carta a los Intendentes de Campana y Zárate Estimado Intendente: A partir de nuestro encuentro del 12 de marzo pasado, cuando evaluamos en toda su gravedad el avance de la pandemia, seguimos con las acciones planificadas por Tenaris para apoyar a nuestra gente y fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras comunidades frente al avance del COVID-19. En aquel momento, unidos en el espíritu y en la finalidad, sentimos que teníamos que hacer frente a una amenaza terrible, que podría llevarnos a una crisis sanitaria, económica y social de extrema gravedad y afectar a nuestra gente y su familia por un largo tiempo. La pandemia es una amenaza global para la salud de nuestra gente a la cual se suma la caída en la actividad económica en todo el mundo, el desplome de la demanda de la energía y de sus insumos que impacta gravemente en nuestras operaciones en todos los países en los cuales operamos. En Italia, y en particular en Dalmine, en la provincia de Bérgamo, lugar querido por muchos de los que contribuyeron con la fundación de nuestra empresa en Campana, sufrimos con antelación el impacto pleno de la pandemia. En esa provincia tuvimos lamentablemente una importante cantidad de contagiados y fallecidos, entre los cuales hay muchos seres queridos y cercanos a nosotros. Aprendimos de esta experiencia dolorosa y tenemos el compromiso de compartir la lección aprendida para poder contener el impacto del contagio en nuestras comunidades. Desde aquel encuentro, y en línea con lo discutido con ustedes, encaramos las acciones más urgentes: 1) Desde el primer día de esta crisis protegimos a nuestros trabajadores en TenarisSiderca asegurando la continuidad del empleo y del ingreso, aún en el marco de las restricciones de la cuarentena, brindando condiciones de trabajo seguras para la dotación mínima requerida para las actividades imprescindibles. Acordamos con el gremio un régimen de suspensiones rotativas hasta la recuperación de la actividad productiva. 2) Para el personal de la construcción llegamos en estos días a un acuerdo con el gremio y el gobierno para reforzar el fondo de desempleo hasta que se puedan retomar los proyectos en los cuales estaban trabajando. 3) El mismo día de la reunión, el 12 de marzo, lanzamos un fondo de US$ 12 millones con recursos de Tenaris, Ternium y la Fundación ARO destinados a fortalecer la estructura sanitaria y la capacidad de respuesta de las comunidades en las cuales operamos. De este monto, US$ 1.900.000 irán para las comunidades de Campana y Zárate. 4) Logramos adquirir respiradores desde distintos orígenes, 28 de los cuales serían destinados a los Hospitales del área Zárate-Campana. Éstos son un componente indispensable para asistir a los enfermos con problemas respiratorios. Además, estamos apoyando distintos emprendimientos para producir estos aparatos en el país. 5) Estamos en proceso de compra de 210 equipamientos para terapias intensivas (camas, monitores multiparamétricos, bombas, flujímetros) y 39.000 elementos de seguridad para médicos (barbijos, mamelucos, gafas, guantes, máscaras). 6) Pusimos el hotel de Tenaris en Campana a disposición de la Municipalidad para alojar a pacientes con COVID-19 y en cuarentena obligatoria, el cual comenzó a estar operativo desde el 6 de abril. 7) Colaboramos con un aporte de U$S 700.000 para el Hospital Solidario COVID, un proyecto que están desarrollando el Hospital y la Universidad Austral. Este hospital de alta complejidad debería estar en condiciones de operar hacia fines de abril, para atender pacientes críticos, sin cobertura médica, derivados del sector de salud pública. 8) Aprovechando la experiencia de nuestras actividades hospitalarias en Bérgamo, estamos colaborando con el hospital de Campana en la formación del personal paramédico y enfermeros. El pico de la epidemia en nuestro país debería ocurrir alrededor de fines de abril y principios de mayo. Es por esto que cualquier acción de prevención o asistencia tiene que ser realizada en tiempo récord. La colaboración y el compromiso de las estructuras locales han sido extraordinarios y las medidas adoptadas anticipadamente por el gobierno están contribuyendo a contener el avance de la pandemia. El apoyo a nuestra comunidad y la defensa de nuestra gente ha sido desde siempre un valor esencial para nosotros. Como hicimos a lo largo del tiempo en muchas otras ocasiones, todos unidos pudimos salir fortalecidos aún en las peores crisis. En el 2001, en un momento muy difícil para la Argentina, lanzamos el Plan Alentar para Campana y la iniciativa de Propymes para ayudar a nuestra cadena de valor. Hoy frente a una crisis mundial que nos golpea en todo el mundo tenemos un desafío aún más difícil: pero les puedo asegurar que seguiremos haciendo nuestra parte, poniendo el hombro para que estas comunidades, que tanto han contribuido al crecimiento del Grupo, también salgan fortalecidas de este gran desafío. Cordialmente, Paolo Rocca

