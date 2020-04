P U B L I C



DECRETO El Gobierno nacional publicará "en las próximas horas" un decreto que prohibirá al Estado cualquier compra por encima de los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior. Así lo indicaron fuentes de Casa Rosada, que anticiparon que por este decreto no se "podrá en ningún caso abonar montos superiores a los Precios Máximos establecidos". "Esto será de aplicación a los procesos de compra regidos por la Decisión Administrativa N 409/20 que se encuentren en curso y que a la fecha de vigencia de la presente no hubieran sido adjudicados", señala uno de los puntos de la resolución". RENUNCIA El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió ayer la renuncia al funcionario de su cartera encargado de la compra de alimentos para comedores que se hizo a precios superiores a los de referencia. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio, luego de que la situación generara una fuerte polémica, que derivó en la decisión del presidente Alberto Fernández de no pagar la compra al precio establecido originalmente. Se trata del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un ex funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, responsable de la compra de esa partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar y aceite. PAGO PARCIAL Las cadenas de comidas rápidas, con McDonalds a la cabeza, no pagaron la totalidad de los salarios a sus trabajadores según denunció la Federación de Trabajadores Pasteleros y Servicios Rápidos. McDonalds emitió un comunicado asegurando que pagó los sueldos de sus empleados en tiempo y forma, pero varios de los trabajadores de cadena le aseguraron que solo percibieron el 50% de su salario. El Secretario General de la Federación de Trabajadores Pasteleros y Servicios Rápidos, Luis Ramón Hlebowicz, presentó una denuncia ante el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por el incumplimiento de las cadenas de comida rápida. ROMERO FERIS El ex gobernador de Corrientes José Antonio Romero Feris dio positivo a la prueba de coronavirus y se encuentra aislado junto con su esposa. Romero Feris, de 79 años, y su esposa cumplen la cuarentena en su domicilio de Buenos Aires y se encuentran en buen estado clínico, confirmó el concejal e hijo de ambos, José Antonio Romero Brisco. "Ellos no tienen síntomas, no sienten nada. Están sorprendentemente bien desde hace diez días. Esperamos que sigan así, pero esto es una pelea diaria", sostuvo Romero Brisco en declaraciones a un medio correntino. KICILLOF El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró ayer que "hay que seguir lo más posible manteniendo el aislamiento" a partir de la semana que viene y consideró que si se flexibiliza la cuarentena, en lugares del Conurbano habrá que mantenerla de manera "barrial, comunitaria" y no dentro de los hogares. "Hay que seguir lo más posible manteniendo el aislamiento, la distancia", sostuvo el mandatario provincial al ser consultado sobre su postura en la previa de la teleconferencia que mantendrá esta tarde el presidente Alberto Fernández con todos los gobernadores para definir qué medida adoptar luego del domingo 12 de abril.



Breves: Noticias de Actualidad

8 de Abril de 2020

