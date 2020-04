Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LUMINARIA NO ENCIENDE "Calle Tomas Murray 341 entre Molina e Ibarra (barrio San Cayetano). Seguimos otro mes más sin el arreglo de la luminaria que te había comentado previamente. El poste de luz se prende y se apaga ya hace varios meses. Cuando se apaga del todo hace descarga y es un peligro. Ya hice el reclamo en el CEMAV pero todavía no lo arreglan. Los de EDEN me dijeron que corresponde a la Municipalidad" escribe Florencia.



#QuejaVecinal vereda de Av. Ameghino, entre Castelli y Rawson. Hace meses que está abandonado, pérdida de agua, no se puede pasar, lo que implica tener que bajar a la calle muchas veces con niños que están yendo a la escuela Normal. Se agradece la difusión". Horacio, un vecino pic.twitter.com/fFtRDgJlI1 — Daniel Trila (@dantrila) April 5, 2020

8 de Abril de 2020:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar