Nación y provincia de Buenos Aires incluyen a Docentes del Plan FinEs en un programa especial

Para acceder al programa, los docentes deben estar inscriptos en los listados oficiales de 2019, tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires, no poseer otros cargos docentes en el presente ciclo lectivo El Ministerio de Educación de la Nación a través de la resolución 146/2020, aprobó los lineamientos para la implementación del Plan de Finalización deEstudios Primarios y Secundarios (FinEs 2020). En este contexto y, a partir de un esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y la cartera nacional, 4400 docentes del Plan, podrán ser parte del Programa de la Provincia de Buenos Aires para Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares en el marco de la emergencia sanitaria. Las y los docentes que el año pasado se desempeñaron en el programa de terminalidad educativa en la provincia de Buenos Aires y no poseen otro cargo para el presente ciclo lectivo podrán incluirse en el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares en el marco de la emergencia sanitaria, que fue lanzado en el día de ayer por el gobierno provincial en articulación con la continuidad del Plan FinEs de Nación. Para acceder al programa, los docentes deben estar inscriptos en los listados oficiales de 2019, tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires, no poseer otros cargos docentes en el presente ciclo lectivo y haberse desempeñado exclusivamente en el programa FinEs durante el año 2019, en al menos tres meses diferentes, sean continuos o alternados. Además, no deberán recibir beneficios jubilatorios de las diferentes cajas previsionales ni el Ingreso Familiar de Emergencia creado por Decreto 310/2020, u otros programas equivalentes. Al respecto, cabe destacar que quienes participen de este programa desempeñarán algunas de las tareas ininterrumpibles que se vienen llevando a cabo en el marco de la emergencia sanitaria actual, ya sea en establecimientos educativos u en otros organismos del sistema educativo. Entre estas actividades, están las relacionadas con el programa de continuidad pedagógica y el servicio alimentario escolar. Las tareas a cumplimentar pueden efectuarse en forma presencial o desde los hogares. El programa será para el mes de abril pero podrá ser prorrogada. La inscripción se realiza a través del sitio oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (www.abc.gob.ar) hasta el próximo lunes 13 de abril. Las personas que se inscriban deberán acreditar y cumplir con todos los requisitos mencionados anteriormente. La iniciativa permitirá ampliar los planteles de trabajo en este contexto en el que la educación está cumpliendo un importante rol de cuidado y acompañamiento cotidiano durante el aislamiento social preventivo. Los esfuerzos conjuntos entre Nación y Provincia podrán ser replicados por el resto de las jurisdicciones que lo consideren pertinente. Las mismas deberán manifestar formalmente al Ministerio de Educación su interés en la implementación del Plan FinEs 2020 antes del 30 de abril. Acerca del Plan FinEs A través de la resolución 146/2020, el Ministerio de Educación de la Nación da continuidad a la implementación del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) que, en un esfuerzo conjunto entre Nación y las jurisdicciones, tiene como objetivo ofrecer a las personas mayores de dieciocho años la posibilidad de finalización de sus estudios primarios y/o secundarios. Los destinatarios de este plan son jóvenes y adultos que cursan el último año de la educación secundaria como alumnos regulares y adeudan materias sin haber alcanzado el título. A su vez, está dirigido a jóvenes y adultos que no iniciaron o no completaron su educación primaria y/o secundaria.



Nación y provincia de Buenos Aires incluyen a Docentes del Plan FinEs en un programa especial

