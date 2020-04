Efemérides del día de la fecha: 8 de Abril

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO Establecido en el 4º Congreso Internacional Gitano llevado a cabo en Serok (Polonia), en este día se conmemora el Primer Congreso Mundial Romaní/gitano, celebrado en Londres en el año 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano; los colores de la primera son verde y azul (simbolizando el campo y el cielo) con una rueda de carro roja en el centro (símbolo de la libertad y la circulación más allá de las fronteras), por otra parte, el himno "Gelem, Gelem" ("Anduve, Anduve") fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los gitanos asesinados por el nazismo. A su vez, esta jornada pretende que se reconozca la cultura, la historia y la lengua de los gitanos y hace un llamado a terminar con la discriminación.





FALLECE PABLO PICASSO Pablo Ruiz Picasso nació el 25 de octubre del año 1881 en Málaga, España. Influenciado por su padre, el pintor y profesor de arte, José Ruiz y Blasco, Picasso empezó a pintar desde temprana edad impresionando a los adultos con su primera pintura al óleo "El Picador Amarillo." Debido a las dificultades económicas, en el año 1891, la familia se trasladó a "La Coruña" (Galicia), donde comenzó su formación en la escuela de arte y perfeccionó sus dibujos. Cuatro años después, se mudaron a Barcelona y Picasso continuó sus estudios en la Escuela de la Lonja. En el año 1987 fue reconocido con una mención de honor y una medalla de oro por su pintura "Ciencia y caridad" que se expuso en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid. Más adelante, en el año 1900, realizó su primera exposición individual en "Els Quatre Gats"y viajó por primera vez a París, donde conoció a Pere Mañach, su primer marchante. El suicidio de su amigo, el pintor Carlos Casagemas, sumergió en la tristeza al artista e influyó sustancialmente en sus obras que quedaron dominadas por tonos azules que se pueden apreciar en "El entierro de Casagemas", "El gran autorretrato azul","Mujer en azul", "El viejo guitarrista" y "La vida." A partir del año 1904,sus pinturas empezaron a adoptar colores pasteles cálidos y predominar el tema del circo, este cambio fue motivado porque el artista conoció a su musa, Fernande Olivier:"El actor", "El loco", "La familia de saltimbanquis", "Acróbata y joven arlequín" y "Familia de acróbatas con mono." Inspirado en las esculturas africanas y las obras del pintor Paul Cézanne, en el año 1908, inició el movimiento artístico cubismo junto al pintor francés Georges Braque: "yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso." Sus obras más destacadas de este período fueron "Las señoritas de Avignon", "Los tres músicos", "Arlequín", "Muchacha con mandolina." No obstante, una de sus obras que más trascendió fue el "Guernica" pintado para la Exposición Internacional de París y que estaba inspirado en el bombardeo de Guernica llevado a cabo por los alemanes a pedido del dictador Francisco Franco en el año 1937: "no, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo". Falleció en el año 1973 en Mougins, Francia. JUAN ROMÁN RIQUELME FESTEJA POR PRIMERA VEZ COMO EL "TOPO GIGIO" Un día como hoy enel año 2001, Juan Román Riquelme realizaba su icónico festejo del "Topo Gigio" en la goleada a River 3 a 0. Tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental frente al Real Madrid en el año 2000, Riquelme se había convertido en una codiciada y estrégica figura de Boca; no obstante, los desacuerdos con la dirigencia del club tensaron las relaciones entre ambos provocando el trascendental festejo de Riquelme en el Superclásico disputado en la Bombonera. El encargado de abrir el marcado fue Hugo Ibarra, quien desde fuera del área aprovechó el amontonamiento de la defensa "millonaria" para realizar un impecable gol. A los pocos minutos el árbitro sancionó penal poniendo a Riquelme frente al arquero Franco Constanzo que adivinó la idea del "10" pero dio un rebote que permitió que la definición del "xeneize" fuera de cabeza; la reacción de Riquelme fue correr hasta mitad de cancha y posicionarse de cara al palco presidencial con las manos en los oídos, gesto que no pasó desapercido en el fútbol. Finalmente Guillemo Barros Schelotto metió un gol de penal cerrando el marcador con una contundente victoria 3 a 0. Más tarde, Riquelme declaró: "no grité el gol por algo en especial, solo que a mi hija le gusta el ´Topo Gigio´y nada más".



