La ANSES informa que las sucursales bancarias habilitadas abonarán los haberes jubilatorios a quienes aún no cobraron el monto correspondiente al mes de marzo. También se pagará el importe correspondiente al mes de abril a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos DNI terminen en 8 y 9. En este sentido, se aclara que los bancos atenderán exclusivamente a los beneficiarios mencionados. Por otra parte, ANSES recuerda que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los beneficiarios. Es muy importante tener en cuenta que quienes posean tarjeta de débito podrán retirar su dinero a través de un cajero automático cuando deseen y que no están obligados a ir a la sucursal el día de cobro. Puede ir a cualquier cajero de cualquier banco o red, sin que se les cobre ninguna comisión, aunque si van a un banco distinto del suyo el tope para retirar puede ser menor. Vale recordar además que pueden usar su tarjeta de débito para hacer compras en comercios.

Cronograma de pagos:

Hoy miércoles; Jubilados y Pensionados con DNI terminados en 8 y 9

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar