El rol de la hidratación

El 7 de abril, en conmemoración a la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se celebra el Día Mundial de la Salud. Hoy más que nunca debemos recordar la importancia central de este organismo, que se encuentra combatiendo una de las pandemias que agolpó con más fuerza a toda la humanidad. Mientras los científicos investigan posibles vacunas y medicamentos para combatir la nueva cepa del coronavirus, todos podemos colaborar para preservar la salud y evitar la expansión de los contagios: obedecer a las políticas de sanidad, cumplir el aislamiento obligatorio y preventivo, y mantener nuestras defensas altas y el sistema inmunológico fortalecido.

Como sabemos, además del descanso y la alimentación, la hidratación es uno de los pilares del bienestar. Por día, se estiman unos dos litros de agua como hidratación ideal, lo que pueden ser entre 6 y 8 vasos, dependiendo el tamaño. Esta es una medida general, que puede variar según el peso y edad de la persona y dependiendo de la rutina que lleve en su vida cotidiana.

El agua constituye la mitad del peso corporal, y la perdemos constantemente: cuando hacemos ejercicio, cuando sudamos, cuando orinamos e incluso cuando hablamos. A veces, aunque no lo notemos, estamos perdiendo líquido. Por eso, es muy importante prestarle atención a la ingesta de agua, aunque no siempre sea en formato puro: el agua que contienen las frutas y verduras, como la lechuga, el tomate o la manzana, es muy beneficiosa, así como el agua gasificada o la soda. Distinto es el caso de las gaseosas, que por la cantidad de azúcar artificial que contienen, no son la mejor bebida para contribuir a la salud, o bien las infusiones con cafeína o teína, que tampoco totalmente beneficiosas. Desde SodaStream, la marca de la máquina de hacer soda, recomiendan alternar el agua con la soda casera, en la que se puede regular el nivel de gas. En un relevamiento que hizo la empresa, se descubrió que Argentina es el segundo país de mayor consumo de soda en el mundo: en el país se llegan a consumir más de 2,3 millones de litros anualmente.

¿Cómo reconocemos la falta de hidratación?

Algunos síntomas a tener en cuenta para reconocer la deshidratación son:

- Orinar poco o nada.

- Orina más oscura de lo normal.

- Sequedad en la boca.

- Somnolencia o fatiga.

- Sed extrema.

- Dolor de cabeza.

- Mareos o desvanecimientos.

- Llorar sin lágrimas

En este 7 de abril, recordemos seguir al pie de la letra las recomendaciones de la OMS y honrar su labor alrededor del mundo para poder combatir más rápidamente y con eficiencia la expansión de esta nueva pandemia que nos toca enfrentar.