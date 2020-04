La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/abr/2020 Primera Nacional:

El Presidente de Villa Dálmine se refirió a la actualidad que cursan las instituciones de AFA por este parate obligado por el coronavirus. Aseguró que sería importante la posibilidad de acceder a los créditos que lanzó el gobierno nacional y también deslizó que los equipos deberán tener "dos o tres semanas" de preparación previa antes del regreso de la competencia. El pasado lunes 16 de marzo fue la última vez que Villa Dálmine salió a la cancha: aquella tarde igualó 1-1 como visitante a Deportivo Riestra en un partido que se disputó a puertas cerradas. Tras ese encuentro, el plantel ya no volvió a reunirse y el contacto entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores quedó reducido a los teléfonos celulares y las variantes que éstos ofrecen. Al mismo tiempo se paralizaron todas las competencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, desde entonces, reinan los interrogantes en cuanto a la economía de los clubes y la continuidad de los diferentes campeonatos. En esa línea se manifestó Diego Lis, Presidente de la institución Violeta: "La situación actual de los clubes es de incertidumbre", señaló en diálogo con FM Radio City Campana (91.7Mhz). Y en primera instancia se refirió a la cuestión económica: "AFA se ha comprometido al pago de los derechos de televisación, pero los clubes no viven solamente de ese dinero, sino también del aporte de los socios a través de la cuota social y de los sponsors. Entonces, por ahora, la situación es de incertidumbre, porque no sabemos cómo van a reaccionar sponsors y socios. Es una situación compleja". En ese sentido, Lis recordó que por el aislamiento obligatorio, muchas empresas y personas han visto afectados sus ingresos y que ello podría derivar en que sponsors y socios decidan recortes en sus economías. "Estamos esperando a ver cómo reaccionan estos sectores para hacer un análisis más profundo de la situación", marcó. El Presidente de Villa Dálmine llevó tranquilidad en cuanto a la situación financiera actual del club ("En líneas generales estamos bien"), aunque estimó complicaciones a futuro: "En ese caso tenemos dos alternativas: una es arreglar para pagar menos a nuestros empleados; y la otra es que nos ayude el Estado. La idea es que el Estado nos incluya (a los clubes) entre los potenciales beneficiarios de los créditos que está brindando en esta crisis generada por el coronavirus. Nosotros ya le solicitamos a la AFA que se gestione esa posibilidad", detalló Lis. La otra incertidumbre que atraviesa hoy el Violeta es conocer cómo continuará el campeonato de la Primera Nacional, al cual le restan nueve fechas para finalizar su fase regular y definir los clasificados a la final por el primer ascenso y al Reducido que pondrá en juego el segundo boleto a la máxima categoría. "Por ahora tampoco sabemos cómo van a continuar los torneos. Todo va cambiando día a día. Las decisiones seguramente se irán tomando a medida que se tenga certeza del avance del virus", explicó Lis, quien estimó que en este mes de abril debería haber novedades. "La cuestión no es si se juega con o sin público, sino el calendario. Porque se necesitan dos o tres semanas de preparación para comenzar a competir nuevamente y hay que tener en cuenta que la mayoría de los contratos finalizan en junio. Así que es muy compleja la situación", afirmó.



