En tiempos de cuarentena, La Auténtica Defensa refuerza su compromiso con los lectores

La Editorial "La Auténtica Defensa" adaptó su rutina de trabajo para cuidar a sus empleados, respetar las disposiciones sanitarias y seguir informando a la comunidad. Horario de atención restringido, dotaciones mínimas en el taller de impresión y teletrabajo son alguna de las medidas implementadas. La cuarentena obligatoria afectó la rutina del Municipio, las grandes industrias, las empresas de servicios y los comercios, desde el hipermercado al quiosco del barrio. Y los medios de comunicación no escapan a esta lógica. Con el mandato de mantener informada a la comunidad y el vínculo con sus lectores, La Auténtica Defensa también modificó su esquema de trabajo, pero garantizando el rigor y la calidad periodística que la distinguen en la ciudad. "Si bien la tecnología ha cambiado mucho la manera de hacer periodismo y hoy un reportero puede resolver y hacer una nota periodística utilizando un smartphone; nosotros como diario que se publica en soporte papel, tenemos muchas tareas que demandan presencia física y la utilización de equipos que solo tenemos en la Editorial" explicó Fernando Andrioli, director periodístico de LAD. "La primer semana que se implementó la cuarentena, y dado que las empresas periodísticas estaban dentro de las exceptuadas y contabamos con permisos para poder salir de nuestras casas, mantuvimos muchas tareas de manera presencial. Nos agarró un poco de sorpresa y además con una carga informativa muy grande, por lo que elegimos resolver lo inmediato que era llegar a nuestros lectores con el mejor material. Después hubo un feriado largo (muy largo, que sumó lunes y martes) y ahí empezamos a trabajar de otra manera, ya que creímos conveniente estar cerca de nuestros lectores y salimos con dos ediciones netamente digitales (nunca lo habíamos hecho hasta el momento). La modalidad fue lanzar el formato tradicional pero solo para poder ser leída a traves del WhatsApp, un producto en PDF que muchos lectores ya reciben diariamente suscribiéndose al 3489 488321; sumándo la edición en nuestra web (www.laautenticadefensa.net)" detalla Andrioli. "Ya a partir de la segunda semana el esquema fue totalmente diferente: casi todos nuestros empleados trabajan desde su casa. Armamos una red en la nube y con ayuda de WhatsApp (ya utilizado desde antes) como canal de organización, armamos todo el diario sin concurrir a la redacción. Solo han quedado activas, pero con personal reducido, los sectores de pre-impresión, impresión y distribución" concluye Fernando. El diario implementó un nuevo esquema de trabajo mientras dure la emergencia sanitaria. En las oficinas de avenida Rocca 161 la atención al público funciona en el horario restringido de 6 AM (cuando comienza la circulación del ejemplar en papel) hasta las 10. Por la tarde continúan solo las actividades administrativas a puertas cerradas. Para garantizar la menor circulación y permanencia necesaria, tanto la edición, pre-impresión e impresión del diario -que se realiza en horario nocturno- se está desarrollando con el mínimo personal indispensable, con todo el staff de periodistas trabajando de manera remota desde sus hogares. "Trato de no perder los horarios, porque al trabajar en casa a veces mezclas las responsabilidades con el ocio y eso te quita noción del día", comenta Magui Felizia, la más joven periodista de LAD, que por estos días se maneja por email y llamadas de WhatsApp. Eso hace que, asegura, esté más pendiente que nunca del celular: "Hoy los vecinos tienen muchas dudas y el rol del periodista es responderles lo más rápido posible". Si esa noción del periodismo como un servicio esencial para la comunidad permeó en las nuevas generaciones del diario fue en parte gracias a los valores de las más viejas. Julio Lares trabaja desde hace décadas como diagrama-dor y hoy le toca hacerlo desde su casa, por ser paciente de riesgo. Eso no le quita preocupación porque LAD siga conectada con sus lectores, sobre todos con aquellos que eligen el papel, en un contexto donde solo el 70 por ciento de los canillitas continúa operando. "Mucha gente ahora lee el diario en WhatsApp, pero a muchos todavía nos gusta recibirlo por la mañana y leerlo en papel. La edición impresa es como un documento. Y después de tantos años hay gente muy leal a la que no le podemos fallar", asegura. Otro de rutina cambiada es Horacio "Toti" Gómez, histórico fotógrafo del diario, que también está en su casa para cuidarse del coronavirus. Sin embargo, eso no le impide ser fuente de noticias, en especial del ámbito policial y penitenciario, su especialidad. Eso sí: "Todo por celular". La Administración dispuso que al mediodía las oficinas, redacción y taller de impresión del diario sean higienizadas para evitar el contacto con patógenos. Además, si bien la prensa está excepta de respetar la cuarentena y tiene permiso de circulación, se insta a todo el staff a seguir las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias. Mientras el coronavirus impone un desafío inédito para toda la ciudad, más que nunca es necesario quedarse en casa. La Auténtica Defensa sigue informando.

En tiempos de cuarentena, La Auténtica Defensa refuerza su compromiso con los lectores

