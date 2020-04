La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/abr/2020 Pareja tomaba cerveza en la vereda y la policía los abordó; él tenía pedido de captura







En plena cuarentena, una pareja llegada de Capital Federal discutió con un familiar y, mientras buscaba hacerle reflexionar, destapó una cerveza frente a su casa que terminó saliendo muy cara. Una pareja que no respetaba la cuarentena y se había puesto a tomar cerveza en la vereda, fue abordada por la Policía que además descubrió que el hombre tenía pedido de captura vigente. El insólito episodio ocurrió en una vivienda de las inmediaciones de la plaza 1º de mayo. La pareja había llegado a Campana a cobrar una asignación social y luego se dirigió a la casa de los hijos de la mujer a dejar el dinero. Pero como ella estaba peleada con su papá, no pudo ingresar. Según pudo reconstruir La Auténtica Defensa, la pareja entonces no tuvo mejor idea que comprar cerveza y esperar a que el padre cambie de actitud tomándola en la vereda del hogar, a pesar de que rige en todo el país la cuarentena obligatoria. Un móvil del Comando Patrulla que pasaba por la zona advirtió la actitud de la pareja, la abordó y pidió los datos, solo para descubrir que el hombre tenía pedido de captura vigente de parte de un juzgado de Capital Federal. El sujeto fue entonces detenido y conducido a la Comisaría Primera. Como por la cuarentena el servicio de Justicia se encuentra restringido, se estima que pasaran unos cuantos días hasta que le sea tomada la declaración indagatoria. Mientras tanto, fue trasladado a una unidad policial de Garín. La cerveza que se tomó en Campana le terminó saliendo muy cara.

