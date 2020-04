La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/abr/2020 Breves: Noticias de Actualidad

9 de Abril de 2020







SUELDOS El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró ayer que la provincia garantizará el pago de sueldos de abril aunque manifestó sus dudas de que pueda afrontar los haberes correspondiente a mayo próximo, a raíz de la crisis económica por el coronavirus. "Este mes tenemos garantizado el pago de sueldos, el mes que viene no sé. Tenemos los mismos problemas de todas las provincias, todas estamos pasando una situación difícil por esta pandemia", remarcó el mandatario riojano. En declaraciones a un canal de cable, Quintela insistió sobre las complicaciones que afrontará su gestión para depositar los haberes de los empleados públicos en mayo. REBOTE EN LA BOLSA La Bolsa de Comercio porteña rebotó ayer 5% en líderes, en línea con los buenos resultados en Wall Street, aunque el Riesgo País trepó a 3.921 puntos básicos en medio de la crisis financiera y el temor por el impacto económico del coronavirus. El índice S&P Merval se ubicó de ese modo en las 28.018 unidades. La Bolsa logró recuperar la tendencia alcista luego de que el día anterior perdiera 0,8% pese a operar con ganancias en la mayor parte del día. El balance de la rueda arrojó un total de 132 acciones en alza, 21 en baja y seis sin cambios. Los aumentos más marcados fueron para Grupo Financiero Galicia con 7,6%, Pampa Energía 6,9% e YPF 6,1%. En lo que va del mes, el Merval acumuló un crecimiento equivalente a 14,9%. BILLETERA ELECTRÓNICA El gobernador Axel Kicillof, aseguró ayer que la banca publica es un motor del desarrollo económico, al presentar junto al presidente Alberto Fernández la aplicación "Cuenta DNI" del Banco Provincia. Kicillof, además, destacó la innovación tecnológica en tiempos de la cuarentena por el COVID-19 que permite facilitar el acceso al dinero mediante los celulares, que permitirá sacar dinero de los cajeros aunque no se disponga de tarjeta de débito. Una de las novedades de la tecnología aplicada al sistema bancario determina que "la aplicación permite además enviar dinero a otra persona, siempre que ésta también tenga Cuenta DNI, recargar las tarjetas de transporte y de celular". CLUB DE PARIS Juntos por el Cambio le pidió ayer al Gobierno que suspenda el pago de un vencimiento de 2 mil millones al Club de París, previsto para mayo próximo, ante la "crisis económica resultado de la pandemia de coronavirus". A través de una carta firmada por los referentes partidarios y los jefes legislativos del espacio, reclamaron al presidente Alberto Fernández que se apreste a "iniciar conversaciones con los gobiernos de los países que integran el llamado Club de París con el propósito de obtener una prórroga de las deudas con las instituciones oficiales acreedoras de esas naciones.", plantearon los dirigentes opositores. CAJEROS AUTOMÁTICOS El monto mínimo de extracción diaria de efectivo en cajeros automáticos se fijó en 15 mil pesos, con independencia de que se trate de clientes o no del banco en el que se realice la operación, o de la red que administre las terminales. Así lo dispuso el Banco Central, a través de la Comunicación "A" 6957, que modificó y amplió otra medida reciente, a través de la cual se suspendió hasta el 30 de junio el cobro de cargos y comisiones por operaciones en cajeros automáticos de todo el país.



Breves: Noticias de Actualidad

9 de Abril de 2020

