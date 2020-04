Villarreal volvió a reclamar en el Ministerio de Trabajo

PARA LOS 200 DESVINCULADOS Los obreros de la UOCRA que fueron desvinculados podrán retirar la documentación pertinente el próximo día lunes a partir de las 11 de la mañana y así comenzar a percibir, además de la ayuda extraordinaria que ya fue depositada por la empresa y el correspondiente Fondo de Desempleo. Según explicó Villareal, se instalará un contenedor con oficinas administrativas de TEIC en las inmediaciones a la portería de ingreso a la planta de TenarisSiderca, por donde ingresaban habitualmente. Serían unos 350 trabajadores de la UOCRA vinculados a empresas contratistas que no respetaron el decreto presidencial y no percibieron sus haberes luego de declarada la cuarentena. También manifestó su disconformidad con el acuerdo alcanzado entre TEIC y la conducción nacional del gremio. Las obras en el Hospital San José. "Llegamos a los cobros de la quincena y lamentablemente hay un porcentaje muy grande de empresas que hicieron caso omiso al decreto y le abonaron a los compañeros sólo hasta el día 19 de marzo. Por eso iniciamos un expediente en la delegación Campana del Ministerio de Trabajo donde reclamamos los haberes correspondientes mientras dure la cuarentena", señaló ayer por la tarde a La Auténtica Defensa el titular de la seccional Campana de la UOCRA, Oscar Villarreal, confirmando las sospechas que días atrás manifestara a la prensa. El diferendo compromete a unos 350 trabajadores vinculados a empresas contratistas. "Algunos compañeros no cobraron nada, otros sólo los 4 días que se trabajó efectivamente. Pero así como no tengo más remedio que hacer pública esta situación para darle visibilidad a la comunidad, también quiero manifestar que hay un grupo de empresas que sí acataron la normativa presidencial y entendieron su espíritu solidario. Ellas son Inteco, Intexe, Rafa, JCO e Inca", señaló. OBRADOR CAMPANA "Más allá del acuerdo alcanzado con la UOCRA, sigo repudiando la actitud del grupo Techint con los 1450 despedidos, porque entendemos que podría haber tomado otra decisión y haber soportado un tiempo más esta situación sin desvincular a los compañeros porque tiene espaldas como para hacerlo. Así como dice colaborar con nuestras comunidades en esta época de pandemia, pensamos que esos trabajadores son también integrantes de la comunidad: en Campana hay 200 trabajadores que se vieron perjudicados con el despido", dijo más adelante. Según explicó el gremialista, la negociación que realizó la conducción nacional de la UOCRA "llega no en la mejor circunstancia porque la verdad es que Techint no acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo dado que nunca reincorporó a los trabajadores. Ante esa actitud, entiendo que la conducción nacional no tuvo más remedio que sentarse y tratar de que no pasen los días sin una solución. Ratificamos también que no está explícito en los medios de comunicación que ese bono acordado con la empresa, complementario al seguro de desempleo, no es para todos igual: son $24 mil para los ayudantes; $27 mil para los medio oficiales; $30 mil para los oficiales; y $33 mil para un grupo muy reducido que serían algo así como oficiales especializados". EN EL HOSPITAL Villarreal destacó que del grupo de unos 60 trabajadores que continúan su vínculo con la empresa, alrededor de una docena de ellos fue afectado a las obras complementarias que se están realizando en el Hospital San José vinculadas a aumentar la capacidad de internación de pacientes con Coronavirus. "No están en el mejor momento por todo lo que pasó con sus compañeros desvinculados pero se sobrepusieron a la situación anímica y también al potencial riesgo sanitario. Hace 2 días que están yendo al Hospital y es algo que queremos resaltar porque cuando llegue el momento de poner en marcha esas instalaciones para que los nuevos respiradores puedan ser utilizados, seguramente los que van a salir en los medios de comunicación no van a ser ellos: son trabajadores de la UOCRA quienes con sus manos y con su sapiencia están plasmando todo eso, pensando también en que además de un trabajo, están colaborando solidariamente con sus vecinos".

