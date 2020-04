La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/abr/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Mono 11 - Energía del Jueves 09/04/2020 - Onda Encantada del Dragón (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip











El Mono viene a hacernos redescubrir el juego, la diversión en nuestro día a día. Día para reconciliarse con las carencias y resentimientos que traemos a cuestas. Flexibiliza y aporta optimismo. DÍA 258 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 6 LIMI ,6TO DE LA PRIMER HEPTADA (ROJA) DE LA LUNA 10, PLANETARIA Kin 11- Mono 11 autoguia. El Tono 11, liberación y desapego. Viene a purificarnos sacando de nuestras vidas todo aquello que no sirve. Desbloquea. Salirnos de esos patrones que nos paralizan, que nos negativizan. Este Mono 11, que viene a sanar nuestro niño interno, para poder recuperar, la alegría, la ilusión, las ganas de reírnos, nos libera de toda carga emocional de antaño. Ya no hay más engaño, no podemos tapar más lo que nos angustia y no queremos soltar. Arrastramos carencias y heridas de chicos y este MONO 11, nos trae la posibilidad de liberarnos de ella. De fluir desde el disfrute, recuperar la capacidad de juego. Volver a ver el MEDIO VASO LLENO. Ya nada será igual después de este Mono transformador. Se caen las caretas de la comedia y la tragedia, para dar paso a la felicidad autentica, la risa sentida, las ganas de ver posibilidad, y flexibilizarnos para poder entrar en el nuevo camino que nos pide sanar y disfrutar. Este año Mago 1 nos prepara para la gran transformación que nos traerá la tormenta 2, aprendamos a ver posibilidad en medio de la pandemia y cuarentena. Hoy destrabamos las tensiones de sostener tanta carga. Flexibles ante lo que vendrá, pero con ganas de que el vaso esté llenándose, no más vasos vacíos de amor, de alegría, de cariño. Los abandonos, el poco afecto, los recuerdos complejos se van como Drácula cuando el Sol ponga intensa Luz a la oscuridad que los cobijo y los tapo tanto tiempo. El Mono 11 dice va de retro! mientras enarbola la bandera de la celebración. Se abre una nueva etapa. Atentos y preparados para recibirla. Vienen tiempos intensamente nuevos, se viene un nuevo orden. Flexibles para no quebrarnos en este cambio que nos pide el cosmos, adelante!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

