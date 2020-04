La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/abr/2020 Efemérides del día de la fecha: 9 de abril







DÍA DE LA CARDIOLOGÍA ARGENTINA Instituido mediante la Ley Nº 27.052 en el año 2014, en este día se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) en el año 1937. Todo comenzó en el año 1934 cuando se creó la "Revista Argentina de Cardiología" que permitió la recolección de información científica y estadísticas que demostraron el fuerte impacto de las enfermedades cardiovasculares en el país. Sin embargo, los investigadores y profesionales no se conformaron con esto y siguieron reuniéndose para compartir proyectos e investigaciones hasta que decidieron fundar la Sociedad; la misma tiene la misión de ser una organización líder en la salud cardiovascular dedicada a educar continuamente a los profesionales, ser interlocutora en la elaboración y difusión de estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades cardiovasculares como también establecer estándares de atención y evaluación de las prácticas cardiovasculares. Debido a que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Occidente, la SAC y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) lanzaron el programa "OBJETIVO 25X25" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la meta de reducir un 25% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares para el año 2025; para lograrlo recomiendan disminuir el consumo de alcohol y tabaco, la ingesta de sal o sodio y el sedentarismo incentivando a la población a realizar ejercicio diariamente. FALLECE XUL SOLAR Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari nació el 14 de diciembre del año 1887 en San Fernando, Buenos Aires. Educado con una sólida base musical y una fuerte atracción hacia el arte transcurrió su juventud debatiéndose entre éstas dos hasta que en su viaje a Europa comprendió que su vocación era el arte. Enriquecido con experiencias e inspirado por las obras expuestas en los museos y los libros leídos empezó a estudiar astrología y pintó sus primeros cuadros "Nido de fenices" y la primera versión de "Entierro" en Italia; su estadía en Europa, iniciada en el año 1912, culminó en el año 1924 con las obras "Paisaje Bunti", "San Francisco", "Ritmos", "Proyecto", "Penitentes", "Pegaso al sol", "Hombre con sierpe" y "Lago Monti." Asimismo, el artista expuso por primera en la Galería de Arte de Milán y se despidió exponiendo en la Exposición de Arte Latinoamericano en París. Al regresar al país, colaboró con notas para la revista "Martín Fierro" en la que conoció a Jorge Luis Borges, escritor con el que entabló una gran amistad, y expuso en el Primer Salón Libre en la Galería Witcomb. En el año 1925 participó en la muestra colectiva Primer Salón de Artistas Independientes, donde expuso "Kiosco", "Figura", "Cabeza de inglés" y "Hierodanza." Más adelante, en el año 1953, su fascinación por la astrología se plasmó en sus obras "Zodíaco", "Signos zodiacales impares" y "Signos Zodiacales pares." Por otra parte, creó dos lenguas nuevas: el neocriollo, lengua cuya base era el español y el portugués y que, según Xul, uniría a todos los habitantes de Sudamérica; y la panlengua que tenía una raíz numérica y astrológica,era monosilábica y sin gramática. También modificó el ajedrez tradicional creando el "Pan-ajedrez":"un juego de habilidad combinatoria, independiente del azar, para una nuestra civilización más perfecta en lo intelectual, científico y estético, que ha de crear en esta paz". Falleció en el año 1963, en Tigre, Buenos Aires. SE LANZA "I WAS BORN TO LOVE YOU" Un día como hoy en el año 1985, Freddie Mercury lanzaba la canción "I was born to love you" del álbum solista "Mr. Bad Guy." En medio de las agotadoras y extensas giras por Europa, la inquieta y creativa mente de Freddie Mercury lo empujó a contactarse con el productor alemán Reinhold Mack y empezar a grabar por horas, en el "Musicland studios", su primer disco solista; el mismo fue presentado con la canción "I was born to love you" que rápidamente acaparó la atención del público. Orgulloso de su trabajo, el cantante declaró: "puse mi alma y mi corazón en este álbum. Tiene baladas bailables, cosas que tienen que ver con la tristeza y el dolor pero, al mismo tiempo, son frívolas e irónicas porque esa es mi naturaleza." Entre las canciones de "Mr. Bad guy" se encuentran "Made in Heaven", "Living on my own", "Your kind of lover" y "Foolin´ around".



