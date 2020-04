La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/abr/2020 Breves: Deportivas

9 de Abril de 2020







"ES UNA BARBARIDAD" El presidente de Racing, Víctor Blanco, afirmó ayer que "es una barbaridad" planear un posible torneo de 30 equipos en la Liga Profesional para cuando se termine la pandemia de coronavirus. "Un campeonato de 30 equipos es una barbaridad, costó mucho llegar a tener los equipos que tenemos y no veo motivo alguno para que haya 30 equipos", expresó el titular "académico" en declaraciones a Radio Rivadavia. Ante el parate del fútbol por el coronavirus, el fútbol argentino debate ahora qué hacer con los torneos, pero sobre todo con los ascensos y descensos, dado que todo quedó a mitad de camino. Una de las opciones es anular los descensos y sumar a dos de la Primera Nacional, por lo que el torneo quedaría en 26, pero la idea de la AFA sería tener un certamen de 30 equipos para el 2023. EL PEDIDO DE CONMEBOL Mientras el coronavirus mantiene paralizado a casi todo el mundo, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, le envió ayer una carta a Gianni Infantino, máximo mandatario de la FIFA, para solicitarle que el grupo de trabajo conformado para el análisis de la creación de un fondo global de ayuda "se reúna nuevamente lo antes posible, a fin de generar soluciones oportunas y de inmediato" para las asociaciones miembro. En el escrito, Domínguez le informó a Infantino que CONMEBOL ya puso a disposición de las asociaciones miembro de Sudamérica un adelanto de hasta 75 millones de dólares, a repartir entre los diez entes nacionales y los clubes participantes de las competiciones sudamericanas. "Todos los esfuerzos son pocos para mitigar la difícil situación que atraviesan nuestros afiliados, motivo por el cual se hace insoslayable aunar esfuerzos para acudir en su rescate de la manera más expedita posible", agrega. El mes pasado, Infantino había propuesto una donación de 10 millones de dólares de parte de la FIFA para la Organización Mundial de la Salud, además de la creación de un fondo de asistencia global, que evidentemente todavía no fue aprobado por el Bureau. GATTI, DE ALTA El ex arquero Hugo Orlando Gatti, de 75 años, fue dado de alta ayer de la clínica de Madrid en donde estuvo internado tras haberse contagiado de coronavirus. "Muy buenas tardes a todos. Les escribo para darles la buena noticia que han dado de alta a mi padre", escribió ayer su hijo Lucas a través de Twitter. "El Loco" había sido internado por un cuadro de neumonía producto del coronavirus. Ahora el ex arquero de Boca Juniors y la Selección argentina deberá continuar con la recuperación en su casa de la capital española, una de las ciudades más afectadas por los contagios de la pandemia. En ese sentido, Lucas Gatti agregó: "Ya se encuentra en su casa y ahora vienen días en los cuales deberá estar tranquilo, recuperándose completamente y siguiendo todas las indicaciones y controles que los médicos le han solicitado". F1, ¿SIN PÚBLICO? Los principales dirigentes de la Fórmula 1 mantuvieron una reunión en donde el tema principal fue la actualización del calendario, que se postergó y alteró con la crisis del coronavirus. Durante dicha reunión se evaluó la posibilidad de comenzar la temporada con carreras a puerta cerradas, sin público. Se trata de una opción que convence a los directivos de la categoría y tras hacerle llegar esta propuesta a los equipos, parece que todas las escuderías lo van a aceptar y de esta manera comenzar la temporada lo antes posible. Esta sería la solución más potable con el fin de minimizar la pérdida de ingresos y poder obtener una cierta cantidad de ingresos por la televisión y los anunciantes.



Breves: Deportivas

9 de Abril de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar