La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/abr/2020 Semanario del Pescador:

Repoblación de nuestras aguas

Por Luis María Bruno







Debido a la cuarentena impuesta por el gobierno nacional, se estuvieron registrando una serie de repoblaciones de peces en distintos ámbitos inclusive en aquellos en donde hace muchísimos años no se los veía. Es así por ejemplo, el más notorio e impactante, es el acontecido en aguas del Riachuelo en las cercanías de La Boca en donde se filmaron grandes cardúmenes de peces nadando en sus aguas que hasta en estos días se ven mucho más cristalinas. Otro de los ámbitos en donde la repoblación de peces se ha visto incrementada notablemente es en la provincia de Corrientes donde grandes cardúmenes de dorados y surubí se los ve como paseando por la zonas de playas en busca de su habitual comida. En lo que tiene que ver con el Río de la Plata en la zona de Berisso, Ensenada y Quilmes lo más notorio por estos días es el ingreso de grandes cardúmenes de pejerreyes los que en esta temporada anualmente hacen su ingreso para el desove en nuestras aguas remontando por el Río de la Plata hasta el río Uruguay y desde donde van haciendo también su ingreso en aguas del Paraná Guazú, Paraná Bravo y Paraná de las Palmas. Por otra parte y hasta el momento lo que se sabe es que no está haciendo el mismo efecto en lo que tiene que ver con las lagunas ya que al pejerrey ni siquiera se lo ve lomear por la temperatura del agua, habiendo caído la primera helada en la zona Sur por La Pampa y Coronel Suárez el día Martes 7 del corriente mes. En otro orden de cosas en San Miguel del Monte, el arroyo Totoral tuvo el ingreso de una masa de agua más que importante tapando todos los islotes que estaban a la vista por la gran bajante lo que es una buena noticia para esa zona. Pero lo más interesante y relevante de todo lo que les he comentado es que con sólo unos quince a veinte días de cuarentena y sin la presión de pesca realizada en forma comercial y sin que las industrias arrojen sus desperdicios en arroyos, ríos y afluentes la naturaleza se reactiva en forma espontánea llenando de vida nuestras aguas lo que es verdaderamente maravilloso. Esperemos que este momento que estamos viviendo nos sirva para reflexionar con respecto a esto y a muchas otras cosas más que hacen a nuestra vida cotidiana. En nuestro programa televisivo Nº 822 les dejo varias sugerencias de fondeos para la pesca variada, de bogas y del surubí en aguas del Paraná Guazú y Paraná Bravo, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Arroyo Totoral en San Miguel del Monte.

