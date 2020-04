Alberto Fernández dijo que regirá de la misma manera en los grandes centros urbanos y que escuchará propuestas de los gobernadores para ir "administrando" la cuarentena. El presidente Alberto Fernández anunció ayer que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el próximo 26 de abril en todo el país, aunque afirmó que podrá ser más flexible en algunas provincias, donde no existan casos de coronavirus. En conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado habló de una "cuarentena administrada" para las zonas de bajo riesgo, que permitirá a los gobernadores liberar el aislamiento, aunque para ello deberá contar con la autorización del gobierno nacional. El Presidente anunció la nueva fecha de cuarentena luego de una semana de profundo análisis con expertos y diálogo con los mandatarios provinciales y sus ministros. En ese marco, no descartó que luego del 26 de abril el aislamiento continúe, ya que expresó que el 27 se volverá a estudiar la medida. "Tenemos que empezar esta etapa con alegría, porque el esfuerzo valió la pena", señaló el jefe de Estado, y destacó "el alto nivel de adhesión social que tiene la extensión de la cuarentena". Y enfatizó: "Les pido que no nos relajemos creyendo que las cosas ya están". "(La cuarentena) existe tal como está hoy, pero vamos a focalizar lugares y actividades donde la cuarentena pueda ser, de algún modo, liberada", expresó Fernández, aunque aclaró que la apertura será "la decisión del Gobierno nacional, no de las provincias". El jefe de Estado detalló, en tanto, que la cuarentena "seguirá exactamente igual en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos".

Se extiende la cuarentena hasta el 26 de abril

