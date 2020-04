La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/abr/2020 En tiempos de cuarentena:

Recuerdan vías de denuncias para personas victimas de violencia de genero







Es desde el Centro de Asistencia a la Víctima perteneciente al Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Zárate-Campana El Centro de Asistencia a la Víctima perteneciente al Ministerio Público Fiscal Departamento Judicial Zárate-Campana difundió una serie de sugerencias y vías de denuncia para las mujeres y otras femeneidades víctimas de violencia de género. La justicia recordó que se puede llamar a los números 911 (policía), 144 (violencia), 107 (emergencias), 134 (violación de cuarentena obligatoria) y también que se puede denunciar por email a denunciaszarate@mpba.gov.ar, bajando la aplicación "Seguridad Provincia", a través de la página web: www,mseg.gba.gob.ar ( haciendo click al acceso orientado a la comunidad). Para más información se puede ingresar al link: Acceso Orientado a la Comunidad" en la página web del Ministerio Público Fiscal www.mpba.gov.ar ó comunicándose al teléfono de Atención al Público del Ministerio Público Fiscal 0348 154512362. La salida de hogar para dirigirse a la policía, hospital o salas de salud, farmacias o cualquier otro lugar para procurar resguardo esta justificada. Asimismo, se puede apelar al uso del botón antipánico que, de no tenerse, se puede solicitar al momento de realizar la denuncia. Recomendaciones: Si se necesita contención emocional ante un episodio de violencia se debe tratar de buscar apoyo en familiares, amigos o vecinos de confianza. Ellos entenderán las circunstancias. De haber niño/as en la casa que estén sufriendo, contactar al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente al número 102. Ante un eventual ataque, abandonar la casa de inmediato y pedir ayuda todo ello sin darle previo aviso al agresor. El municipio de Campana dispone de un Hogar transitorio al que puede acceder de no contar con algún lugar alternativo. Es importante recordar que el irse de su casa, no implica la pérdida de sus pertenencias ni de su espacio, es sólo momentáneo a fin de ponerse a resguardo. Por otra parte si se cuenta con una medida de protección judicial y la misma es incumplida esto configura un delito que debe ser denunciado por las vías antes señaladas. En el caso de acoso por llamadas o mensajes borre los mismos si conservarlos implica un riesgo.

AUMENTAN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CUARENTENA Desde el primer día de cuarentena hasta el 9 de abril, hubo más de 1.750 llamados por violencia de género al 144, la línea telefónica destinada a atender esos casos que está colapsada. En ese mismo lapso hubo 19 femicidios, una cifra preocupante que estira a 121 la cantidad de mujeres asesinadas en lo que va del 2020. También, en los últimos 100 días hubo 58 transfemicidios. Por otro lado, si bien no hay datos reales oficiales, hay 20 denuncias registradas de violación a menores en lo que va del encierro. La violencia de género y los femicidios ya son de por si una pandemia, pero ahora crecen por el encierro. La situación es de emergencia y requiere de medidas excepcionales. La violencia doméstica se potencia en la convivencia con un maltratador y en las dificultades para pedir ayuda. Desde el 5 de abril, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) aclaró que las mujeres y personas LGBTI+ están exceptuadas de mantener el aislamiento para poder realizar la denuncia o requerir asistencia en situación de violencia por motivos de género. " Si bien el decreto 297/2020 a través del cual el Poder Ejecutivo dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19 ya contemplaba esta posibilidad bajo la figura de "motivos de fuerza mayor", a través de esta normativa se clarifica y protocoliza la disposición con las fuerzas de seguridad que se encuentran realizando los controles de circulación", informaron desde la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta.

