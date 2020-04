Para Romina Carrizo "los controles de precios no están siendo efectivos"

La Concejal del Frente de Todos se hizo eco de numerosos reclamos sobre un incremento permanente en el valor de la mayoría de los productos que integran la canasta básica y los artículos de primera necesidad. Además, solicitó a las cadenas de supermercados que "comiencen a idear un mecanismo para que los vecinos puedan anticipar sus pedidos y retirarlos de una forma menos engorrosa". A raíz de los aumentos registrados en las últimas semanas, principalmente en productos alimenticios, de limpieza e insumos médicos, el Gobierno nacional le otorgó por decreto a los intendentes el control de precios en los pequeños comercios. Pese a la decisión de fijar precios máximos en productos esenciales y retrotraer los valores de 2.300 artículos a los que regían el pasado 6 de marzo, se registró un notable incumplimiento en dichos valores. "Pese a que el presidente Alberto Fernández a partir del Decreto 351/2020 ordenó que las autoridades municipales tengan el poder de fiscalización y control de precios, amparados por el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, desde el bloque de Concejales del Frente de Todos observamos que los controles de precios no están siendo efectivos en la Ciudad" manifestó la concejal. "A diario recibimos numerosos reclamos por parte de vecinos de distintos puntos de la Ciudad, quienes aseguran que los controles no están surgiendo efecto o no se realizan correctamente, ya que con una frecuencia desmedida muchos comercios siguen aumentando los precios en una actitud especuladora" señaló Romina Carrizo. La edil agregó que "tanto las cadenas de supermercados como los almacenes y kioscos de barrio deben respetar las disposiciones, pero es el Municipio a través de sus áreas de control el que debe garantizar el derecho de los consumidores, aún más cuando producto de la cuarentena no pueden asistir a otros lugares que vendan más barato, y son rehenes de los precios impuestos por los comercios de proximidad". Y propuso que las cadenas de supermercados "comiencen a idear un mecanismo para que los vecinos puedan anticipar sus pedidos y retirarlos de una forma menos engorrosa". Por último, Carrizo aseguró que "estamos recibiendo cada día más reclamos. Hay un canal de denuncia telefónica, pero es la Municipalidad la que tiene que salir a la calle a defender a los vecinos. Se deben intensificar los controles y sanciones puesto que no se evidencian resultados positivos frente a las denuncias vecinales que se incrementan".

